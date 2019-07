Feuerwehrleute bestehenLeistungsabzeichen

Die Menschen im Landkreis Tuttlingen können sich auf ihre Feuerwehren verlassen. Dies wurde bei der Abnahme der Feuerwehr-Leistungsabzeichen am Samstag, 13. Juli, in Tuttlingen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehren. Alle 15 angetretenen Löschgruppen konnten das begehrte Abzeichen von Kreisbrandmeister Andreas Narr in Empfang nehmen.

Die Abnahme der Leistungsabzeichen ist wie ein Wettkampf aufge-baut und wird unter strengen Augen mehrerer Schiedsrichter absolviert. Wie im Einsatz auch kämpfen die Gruppen nicht gegeneinander – es ist ein gemeinsamer Kampf gegen die Zeit.

Die Leistungswettkämpfe dienen dem intensiven Einüben feuerwehr-technischer Grundtätigkeiten, wie dem Retten von Menschen über tragbare Leitern oder die Vornahme eines klassischen Löschangriffs.

Die Freiwillige Feuerwehr Tuttlingen veranstaltete die Abnahme gemeinsam mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz des Landratsamtes Tuttlingen.

Das Leistungsabzeichen Silber erhielten: Je zwei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Tuttlingen, Durchhausen und Emmingen-Liptingen.

Leistungsabzeichen Bronze: Freiwillige Feuerwehr Reichenbach, Geisingen Abteilung Aulfingen, Feuerwehr Königsheim, zwei Gruppen aus Tuttlingen, zwei Gruppen der Abteilung Kirchen-Hausen bei Geisingen sowie die Feuerwehr aus Wurmlingen.