Feuerwehr und Forst bekommen neue Autos

Knapp 180 000 Euro kostet der Einsatzleitwagen für die Tuttlinger Feuerwehr, der nun angeschafft wird. Er dient als Führungsfahrzeug der Gesamtwehr, legte Kommandant Klaus Vorwalder im Ausschuss für Verwaltung- und Finanzen in Tuttlingen dar.

Viele benachbarte Wehren haben bereits einen Kleinbus diesen Typs. Tuttlingen hat mit der Anschaffung so lange gewartet, bis sichergestellt gewesen sei, dass der Wagen Digitalfunk tauglich sei. Und das kann das Auto auch noch: das Erstellen von Lagebildern, die Einsatzdokumentation sowie Stoffermittlungen bei Gefahrguteinsätzen. Es verfügt über Messtechnik, und eine Wärmebildkamera sei auch vorhanden. Zudem haben vier Feuerwehrleute in dem geländetauglichen Wagen Platz. „Mit der Markise erinnert es ein wenig an einen Campingbus“, kommentierte OB Michael Beck das Erscheinungsbild. Vorwalder ergänzte, dass die Kameraden über Sonnenschutz dankbar seien, wenn sie bei Hitze Stunden an einem Einsatzort ausharren müssten.

Das Forstrevier bekommt ein weiteres Dienstfahrzeug. Die Kosten dafür werden mit rund 40 000 Euro angesetzt. „Dann schauen wir, welche Angebote wir bekommen“, machte OB Beck in der Sitzung klar – notfalls könnte das Budget auch ausgeweitet werden. Notwendig werde die Anschaffung deshalb, weil momentan fünf Forstwirtschaftslehrlinge beschäftigt sind. Diese werden zusammen mit den Ausbildungsleitern zu den Einsatzorten gebracht, inklusive Werkzeug und anderer Ausrüstung. Dafür reicht der VW Amarok nicht aus.

Rund 8500 Euro an Spenden sind von mehreren Geldgebern bei der Stadtverwaltung für die Donaugalerie eingegangen, davon 5500 Euro mit dem Vermerk für Daniel Beerstechers Projekt „Walk in time“. Das Skulpturenprojekt Donaugalerie schließt mit einem rund 96 000 Euro höheren städtischen Zuschuss ab, als vorgesehen.

Die Kosten für die Aktion „Donau blüht auf“ (wir berichteten) werden nicht an Initiator Alfons Schwab hängenbleiben. 15 000 Euro gilt es noch zu finanzieren. Dafür kann gespendet werden. „Wir werden zudem dafür sorgen, dass der Betrag abschließend ausgeglichen wird“, sagte OB Michael Beck zu.