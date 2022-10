Feuerwehr übt für den Ernstfall

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Insgesamt 16 Feuerwehrmänner haben in Tuttlingen den Lehrgang zum Atemschutzträger absoviert. Dabei lernten die Teilnehmer, wie sie beim sogenannten Innenangriff – beispielsweise in Wohnungen – unter Atemschutz mit Schläuchen und Stahlrohren umgehen. Dies, so berichtet Feuerwehrsprecher Andreas Hand, sei wichtig, um den Sachschaden durch weniger verwendetes Wasser zu reduzieren.

Bei den Übungen sei den Kameraden alles abverlangt worden, heißt es in der Mitteilung. In voller Montur ging es erst in einen Fitnessraum, wo auf drei Fitnessgeräten trainiert werden musste. Im Anschluss daran mussten die Teilnehmer in völliger Dunkelheit durch eine Kriechstrecke, um eine Person unter erschwerten Bedingungen zu suchen und zu retten. Zum Schluss folgen nochmals drei Fitnessgeräte. Diese sogenannte „Belastungsübung“ erfordert ein sehr hohes Maß an körperlicher und mentaler Fitness.

Zum Ende der Ausbildung waren die Feuerwehrmänner in einer Brandübungsanlage, in der das zuvor trainierte in die Praxis umgesetzt wird. Die Atemschutztrupps löschen dabei in unterschiedlichen Szenarien unter anderem einen simulierten Wohnungsbrand.

An dem Kurs haben teilgenommen: Selcuk Güner (Eßlingen), Nico Gut (Wehingen), Lucas Joswig (Fridingen), Peter Knoeller (Eßlingen), Ferdinand König (Aixheim), Florian Kreuzer (Geisingen), Kevin Kümmerle (Gosheim), Benjamin Kurz (Emmingen-Liptingen), Tjaark Marquardt (Rietheim), Maik Miller (Gosheim), Tim Platzer (Renquishausen), Lars Schindler (Emmingen-Liptingen), Niclas Weh, Jonas Weh (beide Leipferdingen), Max Weiler (Aulfingen), Luis Wernz (Emmingen-Liptingen).