Feuerwehr Tuttlingen rückt zu 293 Einsätzen aus

Auf ein ereignisreiches Jahr 2017 hat die Feuerwehrabteilung Tuttlingen bei ihrer Abteilungsversammlung zurückgeblickt. Sie musste zu 293 Einsätzen ausrücken. Oliver Marquardt wurde für 30-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Daniel Schmidberger, Abteilungskommandant in Tuttlingen, konnte neben Feuerwehrmitgliedern den Fachbereichsleiter Johannes Hamma von der Stadt Tuttlingen sowie den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Ernst Heinemann, in der Feuerwache begrüßen.

Mit 85 Angehörigen der Einsatzabteilung, davon sechs Frauen, sowie 38 Mädchen und Jungs in der Jugendfeuerwehr und elf Mitgliedern der Altersabteilung steht die Abteilung personell gut da.

Bei insgesamt 293 Einsätzen war die Abteilung Tuttlingen im gesamten Aufgabenspektrum einer Feuerwehr gefordert. Bei 71 Bränden, 140 technischen Hilfeleistungen, fünf sonstigen Einsätzen sowie 77 Fehlalarmierungen konnten 38 Personen gerettet werden. Für acht Personen kam jede Hilfe zu spät.

Doch nicht nur das Einsatzgeschehen bestimmte den Alltag der Feuerwehrangehörigen, so stellte man bei 106 Veranstaltungen in der Tuttlinger Stadthalle eine Brandsicherheitswache und bildete sich in insgesamt 67 Diensten verschiedenster Art fort.

Jugendabteilung gut aufgestellt

Die Jugendabteilung unter Jugendfeuerwehrwart Michael Wurster traf sich insgesamt zu 70 Veranstaltungen, die sich aus dem regulären Dienstgeschehen, verschiedenen Wettkämpfen und Zeltlagern und aus Besprechungen zusammensetzten. Erfreulich war die Teilnahme an der „Leistungsspange der deutschen Jugendfeuerwehr“, dem höchsten zu erreichenden Wettkampfabzeichen, das neun Jugendliche im Oktober in Immenstaad am Bodensee ablegten. Außerdem berichtete er von der im Oktober 2016 neu gegründeten und mittlerweile 17 Mitglieder starken Kinderfeuerwehr.

Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder dankte allen aktiven Feuerwehrkameraden für ihre ständige Einsatzbereitschaft. Er schilderte noch Details zu aktuellen strukturellen Veränderungen in Bezug auf die Standardisierung der Ausbildung in der Gesamtstadt, neuer Feuerwehrsatzung und Kostenersatzsatzung sowie weiteren Themen wie den aktuellen Stand der Feuerwehrbedarfsplanung und anstehende Beschaffungen für das Jahr 2018.

Der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Ernst Heinemann berichtete über das im vergangenen Jahr eingeweihte Atemschutzzentrum, über Neuigkeiten des Landesfeuerwehrverbandes und über die im Oktober in Tuttlingen stattfindende Landesverbandsversammlung.

Für 10-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Daniel Maurer, Till Mertens, Marc Moser, Markus Schilling und Matthias Trommer mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Bronze geehrt.

Für 30-jährige Mitgliedschaft wurde Oliver Marquardt mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Gold geehrt.