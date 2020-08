Feuerwehr rückt mehrmals aus - Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und Körperverletzung

Am vergangenen Dienstag ist die Tuttlinger Feuerwehr gleich mehrfach im Einsatz gewesen. Um 14.52 Uhr hatte eine Brandmeldeanlage in einem Medizintechnikunternehmen ausgelöst. Der Staub, der bei der Leerung eines Industriestaubsaugers aufgewirbelt wurde, löste die Anlage aus.

Um 19.20 Uhr rückt die Feuerwehr dann zu einem Wohnungsbrand in der Gartenstraße aus. Es brannte in der Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Bewohner hatten bei Ankunft der Feuerwehr ihre Wohnung bereits verlassen. Der Brand konnte dank des raschen Eingreifens auf den Küchenbereich begrenzt werden. Schuld an dem Brand war eine Pfanne mit heißem Fett, die der 25-jährige Hausbewohner vergessen hatte. Die Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Klinikum gebracht. Das Polizeirevier Tuttlingen leitete gegen den 25-jährigen Verursacher ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung und wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.