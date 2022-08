Feuerwehr rettet Mann aus verqualmter Wohnung

Die Tuttlinger Feuerwehr bekommt keine Verschnaufpause: Am Dienstagabend wurde sie erneut wegen eines Brandes alarmiert – im Nachhinein stellte er sich laut Mitteilung als verbranntes Essen heraus. Dennoch kamen die Rettungskräfte für einen Bewohner keine Sekunde zu spät.

Was war passiert? Gegen 19.30 Uhr am Dienstagabend riefen Anwohner der Bahnhofstraße die Feuerwehr. Rauch und Qualm drang aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses nahe des Landratsamts, ein Rauchmelder war angesprungen. Die Nachbarn fürchteten um einen Mann, der sich noch in der Wohnung befand.

Löschen war nicht notwendig, doch die Wohnung war stark verraucht. (Foto: Hand/Feuerwehr Tuttlingen)

Atemschutztrupp bricht Tür auf

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr brach die Tür zur Wohnung auf und fand den Mann – er schlief. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Rauchgasvergiftung. Auch einen Hund rettete die Feuerwehr aus der Wohnung. In der Wohnung entdeckten die Feuerwehrleute auch schnell den Grund für den Rauch: Ein Topf mit Essen war auf dem Herd vergessen worden.

18 Kräfte und fünf Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz – das bedeutet auch jede Menge Nacharbeit. (Foto: Feuerwehr Tuttlingen/Hand)

„Das zeigt wieder, wie wichtig Rauchmelder sind“, sagt Andreas Hand, Pressesprecher der Feuerwehr. Nur durch diesen Alarm seien die Nachbarn auf den Rauch aufmerksam geworden, „und haben so Schlimmeres verhindert“, so Hand. Fünf Fahrzeuge und 18 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.

Mehrere Einsätze am Montag

Schon tags zuvor war die Feuerwehr erneut gut beschäftigt. Sie musste die beiden Brandstellen vom Sonntag noch einmal überprüfen – Autos auf dem Gelände eines Autohändlers in der Ludwigstaler Straße und ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße hatten gebrannt. Weitere Nachlöscharbeiten waren an beiden Orten laut Hand aber nicht notwendig.

Am Montagabend war dann nochmal Wasser im Gebäude gemeldet worden. Aus einer Wohnung floss Wasser in die darunterliegende Wohnung. Das hatte beim Eintreffen der Feuerwehr allerdings schon nachgelassen.

Seit Wochen halten Brände und kleinere Einsätze die Feuerwehr auf Trab. Die Belastung sei „extrem“ hatte Stadtbrandmeister Klaus Vorwalder unserer Zeitung gesagt, vor allem weil jeder Einsatz mehrere Stunden Arbeit am Rüstzeug nach sich ziehe. Offenbar reißt die Serie diesen August nicht ab.