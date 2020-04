Feuerwehr muss 1000 Quadratmeter großen Flächenbrand löschen

Die Tuttlinger Feuerwehr musste am Sonntag, 19. April, gegen 14 Uhr zu einem Flächenbrand in die Tuttlinger Balinger Straße ausrücken. Dort standen rund 1000 Quadratmeter eines Feldes in Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit, laut Angaben der Feuerwehr, von Brandstiftung aus.

Bei dem Einsatz war die Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen sowie die Polizei mit einem Streifenwagen vor Ort.