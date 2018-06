Feuerwehr löscht Brand in der Innenstadt

Zu einem Brand in der Honbergstraße wurde der zuständige Löschzug der Abteilung Tuttlingen am frühen Samstagmorgen in die Innenstadt gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, konnte man eine deutliche Rauchentwicklung aus den beiden Dachstühlen der direkt aneinander liegenden Wohnhäuser erkennen. Sofort wurde auf Gesamtalarm für die Abteilung Tuttlingen ausgelöst und eine weitere Drehleiter sowie der Gerätewagen - Atemschutz aus Spaichingen nachalarmiert.

Da sich noch mehrere Personen in den einzelnen Gebäuden aufhalten sollten, wurden sofort mehrere Trupps zur Menschenrettung in die einzelnen Wohnungen geschickt. Bis auf eine Person, die gerettet werden musste, brauchten allerdings keine weiteren Personen mehr gerettet werden. Alle Personen hatten die Gebäude bereits verlassen oder waren nicht zu Hause. Nachdem in den einzelnen Wohnungen und im Dachgeschoss kein Feuer gefunden wurde, konnte die Feuerwehr mit Wärmebildkameras den Brandort in den Zwischenwänden lokalisieren. Ein Teil der Zwischenwand wurde geöffnet und sofort waren offene Flammen zu erkennen.

Ein personalintensiver Einsatz sollte beginnen - umgehend wurde die Abteilung Möhringen mit weiteren Atemschutzträgern nachalarmiert. Des Weiteren wurde die Abteilung Esslingen alarmiert, um die verwaiste Feuerwache Tuttlingen zu besetzen und eventuelle Paralleleinsätze abarbeiten zu können. Nach dem großzügigen Freilegen der Zwischenwände konnte man die einzelnen Brandherde gezielt ablöschen. Gegen 9 Uhr morgens konnten dann die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen. (pm) (sz)