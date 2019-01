Feuerwehr evakuiert acht Menschen aus Wohngebäude

Da sich in einem Wohngebäude bei der Post in der Wilhelmstraße in Tuttlingen Rauch entwickelt hat, sind am die Feuerwehr, Polizei und das Deutsche Rote Kreuz am Dienstagmittag zu einem Einsatz ausgerückt.

Sie waren kurz vor 13 Uhr alarmiert worden. Wie Jörg Rommelfanger, Revierleiter der Polizei Tuttlingen, sagte, habe die Feuerwehr acht Personen über die Drehleiter aus dem Gebäude evakuiert, fünf davon seien vorsorglich ins Tuttlinger Klinikum gebracht worden. Einen offenen Brand habe es nicht gegeben. Die Ursache für die Rauchentwicklung sei noch unklar.

Die Polizei ermittelt. Die Wilhelmstraße musste während des Einsatzes gesperrt werden.