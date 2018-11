Feuerwehr Durchhausen: Immer mehr aktive Mitglieder

Die Freiwillige Feuerwehr Durchhausen zählt immer mehr aktive Mitglieder. Dreimal musste die Wehr im Jahr 2018 zu Einsätzen ausrücken. Außerdem wurden Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung am Samstag im Sportheim zu Oberfeuerwehrmännern ernannt.

Die Zahl der aktiven Feuerwehrmänner steigt aktuell immer noch an. Dies ist ein sehr erfreulicher Trend, jedoch verursacht die steigende Zahl Probleme bei der Durchführung der regelmäßigen Übungen. Der Platz im Feuerwehrmagazin ist beengt und die beiden Fahrzeuge sollen bei den Übungen einbezogen werden. Deshalb wird nun der Übungsplan modifiziert. Zwei Gruppen üben künftig wie bisher am Mittwoch und zwei Gruppen treffen sich am Freitag zur Übung.

Im Jahr 2018 hatten die Durchhauser Feuerwehrleute drei Einsätze. Anfang Januar brach während eines Sturms die Baumspitze einer Tanne ab und riss die Freileitung des Ortsstromnetzes zu Boden. Zuerst sicherte die Feuerwehr die Gefahrenstelle ab. Nach der Freischaltung der Leitung durch den Netzbetreiber EnBW, wurde der Baum zerkleinert.

Die zweite Alarmierung erfolgte wegen eines auf dem Herd vergessenen Kochtopfes. Der Rauch wurde aufgrund eines installierten Brandmelders frühzeitig entdeckt. Es kam daher zu keiner offenen Flamme und die Wohnung wurde nicht beschädigt. Die Wohnung wurde gelüftet und auf weitere Brandherde untersucht. Der dritte Einsatz erfolgte, da die Leitstelle in Tuttlingen von einem Anschluss in Durchhausen 70 Mal in zwei Tagen angerufen wurde. Die Ursache lag in einem durch einen Blitzeinschlag geschädigten Router. Weiterhin übernimmt die Wehr viele Aufgaben in Durchhausen im Jahreslauf, sei es das Aufstellen des Tannenbaumes im Ortszentrum, Aufstellen von Narren- und Maibaum sowie Absperraufgaben, beispielsweise beim Martinsumzug, Kirchenprozessionen, Fasnetumzug oder auch beim Radrennen.

Ein großer Erfolg für die Feuerwehr Durchhausen war die Teilnahme von zwei Gruppen beim Leistungswettbewerb im Sommer in Aldingen. Unter Gruppenführer Georg Walter legten beide Gruppen die Prüfung zum Leistungsabzeichen in Bronze erfolgreich ab. Die Teilnehmer waren Georg Walter, Andreas Knecht, Lothar Lutz, Adrian Schorpp, Christian Joost, Denis Schorpp, Moritz Grimm, Nicolai Grammer, Oliver Kluge und Sascha Wintermantel.

Feuerwehrkommandant Jörg Wintermantel und Bürgermeister Simon Axt beförderten bei der Jahreshauptversammlung Lothar Lutz, Andreas Knecht, Nicolai Grammer, Sascha Wintermantel und Denis Schorpp zum Feuerwehrmann. Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Adrian Schorpp und Nico Poier ernannt.