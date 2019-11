Feuerwehr bekommt bis 2024 rund drei Millionen Euro

Zweifellos handelte es sich um einen der größeren Rettungseinsätze in diesem Jahr, als insgesamt rund 150 Kräfte und Helfer zusammengezogen wurden, um am vergangenen Samstag einen vermissten Angler an den Schwarzachtalseen in Ertingen zu suchen.

Auch wenn die aufwendige Aktion bereits nach zwei Stunden abgebrochen wurde – der verschwundene Mann saß in einer warmen Wohnung während Rettungstaucher versuchten, ihn im kalten Seewasser aufzuspüren – , so war das sogar für Kreisbrandmeisterin des Landkreises Biberach, Charlotte Ziller, ...