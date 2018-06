Feueralarm bei Festakt der Energieagentur

Die Energieagentur Landkreis Tuttlingen hat am Dienstag ihr zehnjähriges Bestehen mit Landesumweltminister Franz Un-tersteller gefeiert. Die Feierstunde im Sparkassenforum in der Bahnhofstraße wurde durch einen Feuerwehreinsatz unterbrochen.

Nach dem Stehempfang im Kreissparkassenforum ist das Programm für die 60 geladenen Gäste etwas durcheinandergeraten: Im Gebäude wurde Brandalarm ausgelöst, und Landrat Stefan Bär forderte alle Anwesenden auf, das Gebäude zu verlassen. Nachdem die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen eintraf, entpuppte sich die Situation schnell als Fehlalarm.

Verzögert gestartet

Wenige Minuten später sprach der Landrat, der auch Vorsitzender der Energieagentur im Landkreis Tuttlingen ist, erneut zu den Gästen – diesmal ganz im Zeichen des Festakts. Er bezeichnet das Alter von zehn Jahren als „Kindergeburtstag“, fügte aber hinzu: „Für uns ist es ein ganz wichtiges Datum. Es war nicht klar, ob wir zehn Jahre alt werden, denn die Gründungsphase war auf fünf Jahre begrenzt“, blickte Bär zurück.

2012 sei entschieden worden, dass die Energieagentur unbefristet weitergeführt werde, „weil wir vom Erfolg überzeugt sind“. Er lobte die Mitarbeiter für die „vorbildliche Zusammenarbeit“ und betonte, dass dies nur mit einem funktionierenden und engen Netzwerk möglich sei wie zwischen den Energieversorgungsunternehmen und weiteren Institutionen und Kommunen. „Es geht nur mit allen“, fügte der Landrat hinzu. Er betonte, dass das Land Baden-Württemberg in den Anfängen der Energieagentur mit rund 100 000 Euro einen Beitrag geleistet habe. Zudem habe die Kreissparkasse Tuttlingen die Agentur in den vergangenen zehn Jahren mit insgesamt 110 000 Euro unterstützt.

„Wir sind immer froh über die Energieagentur, weil wir damit über eine unabhängige und neutrale Institution verfügen, die den Bauherrn mit fundiertem Wissen zur Seite stehen“, sagte Manuel Waizenegger, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse. Die Energieagentur könne zurecht stolz auf das zehnjährige Bestehen sein. „Die Gründung und die Etablierung ist eine tolle Leistung für die Region“, sagte er.

„Es bedarf Akteure in der Fläche“

Minister Franz Untersteller (Grüne) blickte beim Thema Energiewende auf den weltweiten Zusammenhalt, erinnerte daran, dass dies ein globales Thema sei und referierte über die Klimapolitik, deren Ziele und Erfolge. Er hatte aber auch Lobesworte im Gepäck: „Die Energieagentur leistet einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und dem Klimaschutz.“

Die Klimaziele würden auf europäischer Ebene beschlossen. „Aber es bedarf Akteure in der Fläche, die dies umsetzen“, gab Untersteller zu bedenken. Er erwähnte in diesem Zusammenhang das dichte Netzwerk, dass in Baden-Württemberg bestehe.

Werden die globalen Ziele nicht erreicht, gäbe es laut des Ministers weitere Klimaflüchtlinge, weil es Regionen geben werde, wo Menschen nicht mehr leben könnten. Eine Eindämmung gelinge nur auf allen Ebenen. Das gelte sowohl in den Landkreisen und Kommunen als auch in der Zusammenarbeit mit anderen Staaten.

Joachim Bühner, Geschäftsführer der Energieagentur des Landkreises Tuttlingen, erwähnte, dass der Schwerpunkt der Agenturarbeit in der Erstkundenberatung in Sachen Energieeinsparung liege, aber auch in Beratungen für Kommunen. „In den nächsten drei Jahren wird sich an unserer Arbeit nichts schlagartig verändern. Doch mittelfristig werden sich mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung unsere Handlungsfelder anpassen, gerade im Bezug auf Elektromobilität und Sektorenkopplung wie Strom und Wärme“, so sein Ausblick.

Den Festakt umrahmten Leopold Reisenauer an der Trompete sowie Barbara Klobe am Klavier und Gesang musikalisch.