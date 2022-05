Feuer in Flüchtlingsunterkunft: Stadt schließt Brandlegung von außen aus

Nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft in der Stockacher Straße ist die Ursache nach wie vor nicht geklärt. Die Ermittlungen zur Brandursache liefern derzeit noch, teilt die Stadt Tuttlingen, Eigentümerin des Gebäudes, auf Nachfrage mit. Am Montag sei ein Sachverständiger vor Ort gewesen, Ergebnisse lägen noch nicht vor. Brandlegung könne aber ausgeschlossen werden, so Stadtsprecher Arno Specht.

Fraglich war bislang auch, warum die Bewohner der Unterkunft keinen Notruf abgesetzt haben. Rauchmelder waren in dem Gebäude installiert und sind laut Stadtverwaltung auch angegangen. „Die Polizei vermutet Panik als Ursache“, meint Specht. „Die Bewohner sind vor Angst ja auch aus dem Fenster gesprungen.“ Ein Mann wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Schadenshöhe wird noch ermittelt

Die Höhe des Schadens soll diese Woche von Vertretern der Gebäudebrandversicherung ermittelt werden. „Wir gehen davon aus, dass der Schaden so groß ist, dass sich ein Wiederaufbau nicht mehr rechnet“, sagt Specht. Vermutlich werde das Gebäude abgerissen und die Fläche anderweitig genutzt.

Acht Flüchtlinge hatten in dem Haus, das die Stadt Tuttlingen als Anschlussunterkunft nutzte, gelebt. Bei dem Brand am 12. Mai wurden sieben Menschen verletzt, zunächst war man von sechs ausgegangen. Das Feuer hatte sich vermutlich aus dem Untergeschoss rapide nach oben ausgebreitet. Ersten Einschätzungen der Feuerwehr zufolge lag das am Stroh in den Zwischenböden und der Dämmung des alten Gebäudes.