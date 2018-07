Feuer auf Mülldeponie: Rauch und Gestank

Ein Brand auf einer Mülldeponie hat in Singen (Landkreis Konstanz) einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, stieg am Freitagabend so starker Rauch auf, dass der Vorplatz einer Diskothek geräumt wurde. Der brennende Müllberg verbreitete so einen heftigen Gestank, dass die Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sollten. Eine Gefahr für die Gesundheit bestehe aber nicht, hieß es. Es entstand ein Schaden von ungefähr 12 000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, war noch unklar.