Festival der Stimmen führt in Tuttlinger Stadthalle ins „Land der Fantasie“

Sich in Krisenzeiten ins Land der Fantasie zurückziehen zu können, - davon träumt wohl so mancher. In der Musicaloperette „Mein Land der Fantasie“ von Regina Berner Premiere ist am Sonntag, 16. Oktober, um 18 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim. Eine zweite Aufführung der Musicaloperette findet dann am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen. Der Eintritt frei, Spenden werden erbeten.

Kostenfreie Tickets für Tuttlingen kann man sich an allen Vorverkaufsstellen der Region reservieren lassen; die Platzreservierungen für Bad Dürrheim läuft über die Telefonnummer 07425 / 32 75 80 oder per E-Mail an: info@per-canto.de Wie beim Festival der Stimmen üblich, kann man sich vor Beginn der Vorstellung schon ab 17 Uhr die Kunstausstellung anschauen.