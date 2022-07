FES verabschiedet Absolvierende mit Mittlerem Bildungsabschluss

An den drei zweijährigen Berufsfachschulen im Hause der Fritz-Erler-Schule (FES) Tuttlingen haben 52 Schülerinnen und Schüler den Mittleren Bildungsabschluss erreicht. Als Jahrgangsbeste punktete Lea Hodler aus der Berufsfachschule für Pflege und erhielt hierfür einen Preis. Sieben Schülerinnen und Schüler erhielten ein Lob.

In einer gemeinsamen Feierstunde wurden die Absolvierenden der verschiedenen Berufsfachschulen von der Fritz-Erler-Schule verabschiedet. Der stellvertretende Schulleiter Thomas Postatny gratulierte den Absolvierenden zu ihrem Erfolg und motivierte die jungen Menschen, die ihnen nun offenstehenden Türen zu nutzen und gemeinschaftlich Dinge in Beruf und Leben zu verändern. Er freue sich laut Pressemitteilung schon jetzt darauf, einen großen Teil der Absolvierenden in weiterführenden Schularten wieder im Hause begrüßen zu dürfen. In ihrer Rede würdigte Alice Engelhardt als Leiterin der Berufsfachschule den „Hürdenlauf“, den die Schülerinnen und Schüler in Zeiten einer Pandemie meistern mussten. Der Blick auf neue Chancen und der Zusammenhalt zwischen Menschen und in einer Klasse waren es, was letztendlich für die meisten doch zu einem Erfolg geführt hat. Die sei eine Erfahrung, die es wert wäre, mit ins Leben zu nehmen.

Die Absolventen der Berufsfachschulen an der Fritz-Erler-Schule

Berufsfachschule für Hauswirtschaft: Luana Ast, Immendingen; Lara Marie Bacher, Tuttlingen; Melina Bengler, Fridingen; Lena Sophie Bügel, Tuttlingen; Pia Dangel, Neuhausen; Delian Englputzeder, Trossingen, (Lob); Celina Gedig, Wurmlingen; Celina Heinrich, Geisingen; Celina Herfort, Tuttlingen; Alicia Sophie Herter, Trossingen; Maryam Hosseini, Tuttlingen; Mateusz Kosciukiewicz, Tuttlingen; Jessica Meier, Tuttlingen; Tasnim Mousa, Tuttlingen; Shaamera Rajah, Trossingen; Kevin Sawinow, Tuttlingen

Berufsfachschule für Pflege: Anna-Lena Braun, Buchheim; Stefania-Cristina Breaz, Emmingen-Liptingen; Fabien Engler, Sauldorf; Natalija Floridia, Fridingen; Jasmin Friesen, Trossingen; Lea Hodler, Trossingen, (Preis); Katja Klunk, Trossingen; Lejla Krzalic, Fridingen; Justine Lämmle, Spaichingen; Josie Laible, Kolbingen; Emina Saric, Tuttlingen; Kristina Scholl, Tuttlingen; Andrea Spradau, Fridingen; Sena Uzun, Wurmlingen; Serife Uzun, Tuttlingen, (Lob); Victoria Luise Waizenegger, Mühlheim

Berufsfachschule für Wirtschaft: Zeliha Akay, Tuttlingen (Lob); Carla Barth, Tuttlingen; Jamal-Ilyas Dickhaut, Emmingen-Liptingen; Julian Dominik, Tuttlingen; Marvin Dümmel, Emmingen-Liptingen; Andrea Henrietta Fülöp, Immendingen; Cosimo Garrone, Tuttlingen; Pascal Gompper, Neuhausen; Marlene Gunkel, Immendingen (L); Mersije Iseni, Tuttlingen; Milana Klechshuk, Neuhausen; Mariella König, Emmingen-Liptingen; Michelle Denise Leibinger, Mühlheim; Mussa Mdeihli, Tuttlingen; Selina Rominger, Tuttlingen; Jordan Scheugenpflug, Mühlheim; Timon Staiger, Neuhausen (L); Aleyna Thaqi, Tuttlingen; Ermina Vikic, Fridingen; Leon Wulfestieg, Tuttlingen (L); Umut Arda Yagli, Seitingen-Oberflacht