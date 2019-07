Ferienprogramm in Durchhausen startet am Freitag

Viel zu Erleben gibt es für die Kinder beim Ferienprogramm in Durchhausen. Traditionell mit der Zeltnacht am kommenden Freitag, 26. Juli, beginnt das Durchhauser Kinderferienprogramm. Der Ferienklassiker findet immer am Freitag zum Ferienbeginn statt und ist der optimale Einstieg in die Ferienzeit.

Ausrichter ist das Familienteam des Albvereins in und rund um die Albvereinshütte. Los geht es um 17 Uhr mit dem Aufstellen der Zelte, und danach gibt es dieses Jahr Feldspiele. Klassisch gefolgt vom gemeinsamen Grillen und am nächsten Morgen gekrönt vom Hüttenfrühstück.

Das Kindergottesdienstteam lädt am Donnerstag, 15. August, ab 15 Uhr zum Weihbuschelbinden und weiteren Aktionen rund ums Grün beim Pfarrhaus ein. Enden wird der kreative Nachmittag mit einem Gottesdienst um 18.30 Uhr, zu dem auch alle Interessierten zum Mitfeiern eingeladen sind.

Am darauffolgenden Freitag, 16. August, lädt der Albverein zu Spiel und Spaß ein, los geht es um 15 Uhr.

Klassisch am letzten Mittwoch in den Ferien, dem 4. September, wird beim Fanfarenzug gebastelt. Dieser fröhlich kreative Nachmittag wird immer von vielen Kindern wahrgenommen. Man darf gespannt sein, was dieses Jahr vor dem Gemeindehaus gebastelt wird. Der gesellige Teil kommt hier ebenfalls nicht zu kurz.

Am letzten Freitag in den Sommerferien laden die Durchhausener Holzfäller mit Revierförster Harald Rutha ein. Dieses Programm verbindet Spiel und Spaß mit direktem Erlebnis in der Natur, man darf sich wieder überraschen lassen, was den Holzfällern am 6. September einfällt.