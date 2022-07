Ferdinand-von-Steinbeis-Schule verabschiedet Absolventen

92 Auszubildende der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule nahmen am theoretischen Teil der Gesellen- beziehungsweise Facharbeiterprüfung teil, 15 erhielten eine Belobigung, 15 wurden mit einem Preis ausgezeichnet. Mit einem Schnitt von 1,2 sind Larissa Schwarz, Salon Brigitte Schwarz, Mühlheim, Pajasit Selimi, Maschinen- und Anlagenführer, Richard Moser KG Präzisionsdrehteile, Bubsheim und Gabriel Krause, Industriemechaniker, CHIRON Group SE, Tuttlingen, die besten Auszubildenden an der Ferdinand-von-Steinbeisschule.

Nach zwei- beziehungsweise dreijähriger Ausbildungszeit an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule haben 81 Auszubildende den theoretischen Teil ihrer Abschlussprüfung erfolgreich absolviert. Für 15 Friseure endete die Berufsschulzeit nach drei Jahren, für 25 Maschinen- und Anlagenführer und sechs Umschüler zum Chirurgiemechaniker nach zwei Jahren mit der gewerblichen Abschlussprüfung.

Am ersten Tag der dreitägigen Prüfung wurde in den allgemeinbildenden Fächern geprüft. Am zweiten und dritten Tag stand die Berufstheorie mit projektbezogenen Aufgaben im Mittelpunkt. Nach diesem fachtheoretischen Teil der Facharbeiter- beziehungsweise Gesellenprüfung folgen laut der Schule nun die praktischen Prüfungen vor den Prüfungsausschüssen der Kammern.

Zum ersten Mal wieder nach der Coronazeit konnte die Schulleiterin Susanne Galla sich vor Ort bei den Ausbildern und den Lehrern für deren Unterstützung auf dem Weg zu einer erfolgreichen Gesellen- beziehungsweise Facharbeiterprüfung bedanken. Sie wünsche den glücklichen Absolventen für die Zukunft viel Erfolg, verbunden mit dem Hinweis der Weiterbildung an der Ferdinand-von-Steinbeisschule.

Die überdurchschnittlichen Leistungen mit einem Zeugnisdurchschnitt bis 1,79 wurden mit einem Preis (P) ausgezeichnet. Ein Lob (L) erhielten die Schüler mit einem Durchschnitt bis 2,29:

Chirurgiemechaniker:

Klasse M3CM1 (Klassenlehrer: Uwe Rentschler): Florian Dausch, Wurmlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Cindy Freitag (P), Deißlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen).

Klasse M3CM3/T (Klassenlehrer Ulrich Manz): Nico Ackermann, Tuttlingen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Tanja Arnhold (P), Rottweil (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Radu Cara (L), Tuttlingen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Cem Cömlekci, Bräunlingen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Julia Geisler, Meßkirch (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Salvatore Grisaffi, Bubsheim (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen).

Werkzeugmechaniker:

Klasse M3CM2/T (Klassenlehrer Ulrich Manz): Andreas Eichmann, Ulm (Ulrich GmbH & Co. KG, Ulm).

Werkzeugmechaniker – Instrumententechnik:

Klasse M3CM2/T (Klassenlehrer Ulrich Manz): Fabian Martin (P), Tuttlingen (Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG, Mühlheim); Luc Melzer (L), Tuttlingen (Jabil Tuttlingen Manufacturing GmbH, Tuttlingen); Marius Mößmer (P), Tuttlingen (Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG, Mühlheim).

Klasse M3CM3/T (Klassenlehrer Ulrich Manz): Alexander Heidenreich, Neuhausen (Lawton GmbH & Co. KG, Fridingen).

Klasse M3WZ2 (Klassenlehrer Thomas Nellessen): Endrit Latifi, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Patrick Mager (P), Zimmern (Allgaier Instrumente GmbH, Frittlingen); Julia Volkmer, Immendingen (Aesculap AG, Tuttlingen).

Werkzeugmechaniker – Stanz- und Umformtechnik:

Klasse M3WZ1 (Klassenlehrer Martin Vogel): Tarik Topcam (L), Spaichingen (Paul Kauth GmbH & Co. KG, Denkingen).

Industriemechaniker:

Klasse M3IM1 (Klassenlehrer Norbert Ewinger): Fabian Fricker (P), Blumberg (Marquardt GmbH, Rietheim); Gabriel Krause (P), Irndorf (Chiron Group SE, Tuttlingen); Tom Mazzeo (L), Emmingen-Liptingen (Chiron Group SE, Tuttlingen).

Klasse M3IM2 (Klassenlehrer Hubert Grimm): Ahmet Beller, Villingen-Schwenningen (Klaus Wenkert Medizintechnik GmbH, Seitingen-Oberflacht); Engin Burhanli, Rottweil (Konrad Merkt GmbH, Spaichingen); Isa Katirci, Tuttlingen (SKF GmbH, Mühlheim); Kim Pfindel (P), Mühlheim (Stryker GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Andre Zschope, Tuttlingen (Stryker GmbH & Co. KG, Tuttlingen).

Industriemechaniker – Betriebstechnik:

Klasse E2BT (Klassenlehrer Jörg Gühring): Sascha Brasser (L), Böttingen (DB Netz AG, Freiburg); Tolga Kalkan, Singen (DB Netz AG, Freiburg).

Kraftfahrzeugmechatroniker (Personenkraftwagen):

Klasse R3PW/T (Klassenlehrer Heiko Semik): Silvia Weber (L), Gosheim (Autohaus Klaiber GmbH, Balgheim).

Elektroniker für Automatisierungstechnik (Industrie):

Klasse E3AT (Klassenlehrer Alexander Bronner): Hristijan Angusev (P), Immendingen (Chiron Group SE, Tuttlingen); Mika Denzel, Immendingen (Chiron Group SE, Tuttlingen); Fabio Diener, Tuttlingen (Chiron Group SE, Tuttlingen); Leon Grimm, Böttingen (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim); Daniel Hilz (L), Aldingen (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim); Sarah Klimpel (L), Gosheim (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim); Fabian Lickfett (P), Wehingen (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim); Tom Liehner (L), Leibertingen (Chiron Group SE, Tuttlingen); Gian-Luca Maurer, Spaichingen (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim); Stefan Mocker, Dotternhausen (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim); Marian Müller (L), Ratshausen (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim); Jonas Schmal (L), Emmingen-Liptingen (Chiron Group SE, Tuttlingen); Michael Taraskin (L), Rottweil (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim).

Elektroniker für Betriebstechnik:

Klasse E3BT (Klassenlehrer Horst Hölle): Felix Breuninger (P), Hüfingen (Hammerwerk Fridingen GmbH, Fridingen); Andreas Kräuter (L), Immendingen (Stadtwerke Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Erik Martin (L), Trossingen (enBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe).

Friseure:

Klasse K3FR (Klassenlehrer Walter Meeh): Mirian Bonaiuto, Deilingen (Salon Angela Rückert, Gosheim); Viktoria Hromovskih, Spaichingen (Friseur Upstyle, Spaichingen); Ceyda Karali, Tuttlingen (Friseursalon iCapelli Hipp, Tuttlingen); Hasan Karatas, Spaichingen (Coiffure Velly, Spaichingen); Jjlal Marim, Tuttlingen (International Hair Group, Tuttlingen); Stella Mastrocesare, Spaichingen (International Hair Group, Tuttlingen); Tabita Moraru, Trossingen (Friseur Özkan Gülümser, Spaichingen); Larissa Schwarz (P), Kolbingen (Friseur Brigitte Schwarz, Mühlheim); Luigi Villano, Tuttlingen (Haarmanufaktur Sieger, Tuttlingen).

Maschinen- und Anlagenführer:

Klasse M2AF1 (Klassenlehrer Natalie Schon): Andreas Baumeister, Tuttlingen (Mäder Pressen GmbH, Neuhausen); Damiano Bonfanti, Tuttlingen (Gruner AG, Wehingen); Christopher Huth, Aldingen-Neuhaus (MuS-Tec Metallveredelung GmbH, Aldingen-Neuhaus); Rohullah Jafari, Fridingen (Stryker-Leibinger GmbH & Co. KG, Mühlheim); Abdul Jalili, Tuttlingen (Karl Storz Se & Co. KG, Tuttlingen); Panteleimon Kakagiannis (P), Tuttlingen (Carl Teufel, Emmingen); Christian Krachtus, Spaichingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Nurullah Omar, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Rinor Salihaj (P), Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Emrie Tekkoyun, Blumberg (Aesculap AG, Tuttlingen); Muhammed-Emre Tokus, Tuttlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Hüseyin Verep, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Enes Yarbas, Blumberg (Tenneco, Blumberg); Alexandru-Dan Zapritan, Trossingen (VHW Metallpresswerk GmbH, Spaichingen).

Klasse M2AF2 (Klassenlehrer Hubert Grimm): Kaan Camci (L), Hüfingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Claudia Di Lorenzo, Tuttlingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Mohamad Fares, Villingen-Schwenningen (Zisterer Präzisionsdrehteile GmbH, VS-Schwenningen); David Hack, Gosheim (Dreher Präzisionsdrehteile GmbH, Balgheim); Robin Kamper, Tuttlingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Rüzgar Kayis, Nusplingen (Richard Weiss GmbH & Co. KG, Egesheim); Lamin Manjang, Frittlingen (HAZEC CNC – Präzisionsdrehtechnik, Spaichingen); Kevin Neibert, Gosheim (SMB Schnekenburger GmbH, Bad Dürrheim); Pajasit Selimi (P), Egesheim (Richard Moser KG Präzisonsdrehteile, Bubsheim); Florian Wenzler, Balgheim (Binder GmbH, Tuttlingen).