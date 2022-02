Ferdinand-von-Steinbeis-Schule stellt Besuchern neue Anlage vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem virtuellen Richtfest feierte die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule mit den „Bauherren“, dem „Architektenteam“ und den „Handwerkern“ den Rohbau der Lernfabrik „Steinbeis 4.0“.

Als „Bauherren“ waren Alexander Hersam und Birgit Dreher, Vertreter des Landkreises Tuttlingen, und Vertreter der Sponsorenfirmen Aesculap AG, Chiron Group SE, Gebrüder Martin GmbH, Hammerwerk Fridingen GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Kreissparkasse Tuttlingen und Marquardt GmbH sowie Kerstin Faller vom Regierungspräsidium Freiburg und Vertreter der Firma Montratec GmbH, welche das Transportsystem geliefert haben, eingeladen.

Die Architekten vor Ort, Horst Hölle (Projektleiter) und Martin Vogel, beide Lehrkräfte der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule, stellten den virtuellen Besuchern die Anlage mit einem beispielhaften Produktionsablauf live vor.

Das „Handwerkerteam“, bestehend aus wissenschaftlichen und technischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern der gewerblichen Berufsschule, des Technischen Gymnasiums sowie der Fachschule für Technik der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule, haben mit Unterstützung von Mitarbeitern der Chiron Group SE bis kurz vor dem Richtfest vollen Einsatz gezeigt beim Programmieren der Abläufe und der Optimierung des Transportsystems.

Im Zeitalter der Digitalisierung schafft es die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule mit ihrer „Steinbeis 4.0“-Anlage den Wandel von neuen Formen des Wirtschaftens und Arbeitens in globalen, digitalen Ökosystemen im Unterricht anhand von Schülerprojekten und Arbeiten an der Anlage zu vermitteln.

Für die Lernfabrik „Steinbeis 4.0“ sind zwei Betriebsarten vorgesehen. Die erste Betriebsart ist der Demonstrationsmodus, in dem der Materialfluss zwischen den Bearbeitungsstationen automatisch abläuft und so einen Eindruck von der Anlage und deren Möglichkeiten gezeigt werden kann.

In der zweiten Betriebsart, dem Unterrichtsmodus, können Schülerinnen und Schüler von ihren SPS-Programmierplätzen in der Lernfabrik, in Laborräumen oder sogar von weiter entfernt gelegenen Ausbildungsbetrieben auf die Steuerungen des Transportsystems und der Bearbeitungsmodule zugreifen. Damit ist ein selbstgesteuertes Lernen möglich.

Das Transportsystem „montrac“ der Firma Montratec GmbH ist bestückt mit einem kollaborativen Roboter der Firma Fanuc Deutschland GmbH und wird bestückt durch das selbstfahrende Transportsystem Robotec von „smart Robotx“ aus der Schweiz.