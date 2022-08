Feierliche Verabschiedung von Kantorin Sabine Kotzerke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die katholische Stadtkirche Engen war am Sonntagmittag gefüllt wie früher zu den Adventskonzerten. Mit einen festlichen Kantatengottesdienst wurde Kantorin Sabine Kotzerke vom evangelischen Pfarrer Wurster und dem Gemeinderat vom ihrem Amt entpflichtet. Eingebettet war der Festakt in wunderbare Musik, die die Bandbreite ihres Wirkens vor Augen führte.

Die Kantorei Engen meisterte die doppelchörige Kantate „Lobe den Herrn, meine Seele“ von H. Schütz mit Bravour. Die große Kinderkantorei mit ihren farbenfrohen Tüchern gestaltete begeisternd das Psalmgebet. Die mitfeiernde Gemeinde wurde in den fröhlichen Gesang eingebunden. Thematisch passend trug die Kantorei die Bachkantate „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ überzeugend vor. Namhafte Solisten, mit denen Kantorin Sabine Kotzerke seit Jahren zusammenarbeitet, sangen die Solopartien. Ein eigens zusammengestelltes Barockorchester begleitete den gesamten Gottesdienst einfühlsam.

Die feierliche Stunde war als Dankgottesdienst gestaltet, in dem Pfarrer Wurster 24 Jahre außergewöhnlichen Einsatz und den Aufbau einer exzellenten Kirchenmusik an der ev. Auferstehungskirche würdigte. Beim anschließenden Empfang unterstrich Bürgermeister Moser die Bedeutung dieser Musik für seine Stadt und sagte weiterhin Unterstützung zu. Kord Michaelis, Landeskirchenmusikdirektor (LKMD) der ev. Landeskirche, stellte in seinen Dankesworten eine Aufstockung der noch vakanten Stelle in Aussicht. Ein besonderer Sonntag bei schönstem Sommerwetter nahm mit Gesang und dankbaren Erinnerungen seinen Ausklang.