Feier zum 200-jährigen Jubiläum soll im Mai 2021 steigen

Die Tuttlinger Schützengesellschaft Schönblick setzt ihre verschobene Jahresfeier neu an und rechnet mit einem Termin am letzten Maiwochenende 2021. Die Mitglieder haben zudem viele Ämter in ihrem Verein wiedergewählt und dabei Branka Rogulic weiterhin an der Spitze der Schützengesellschaft als Oberschützenmeisterin ihr Vertrauen geschenkt.

Der Verein wollte eigentlich dieses Jahr sein 200-jähriges Bestehen feiern, doch die Corona-Verordnungen machten der großen Feier ein Strich durch die Rechnung. Wie der stellvertretende Vorsitzende Johannes Adam bei der Hauptversammlung am Freitag in der vereinseigenen Gaststätte „Schönblick“ bekanntgab, sollen die Jubiläumsfeierlichkeiten vom 28. bis 30. Mai 2021 steigen. Am Freitag, 28. Mai 2021, ist ein vereinsinterner Festakt geplant und am Tag darauf sollen geladene Gäste inklusive den Vereinsmitglieder eingeladen werden. Für Sonntag sei ein gemütlicher Ausklang geplant. Zudem will der Verein ein kleines Preisschießen auf die Beine stellen. Auf dem Parkplatz vor der Gaststätte werde für die Gäste ein Zelt aufgebaut sowie ein Fahrdienst zum Donauspitz eingerichtet.

Ein Termin für eine ganz andere Vereinsaktivität ist auch mit Corona-Verordnungen sicher terminiert: Die Küche der Gaststätte soll einen neuen Boden erhalten. „Diese Baumaßnahme soll ab dem 18. August mit ehrenamtlicher Arbeit gemeinsam mit Handwerkern umgesetzt werden“, sagte Schriftführer Klaus Rapp unserer Zeitung, Damit finden die Arbeiten in der Zeit statt, in der die Gaststätte geschlossen sei.

Der Verein ist ohnehin jährlich mit Baumaßnahmen aktiv. Rapp registrierte im vergangenen Jahr Instandsetzungen, wie Arbeiten an der Schießanlage und auch der Umzug des Geschäftszimmers und eines Aufsichtsraumes.

Das Training verläuft bei der Schützengesellschaft Schönblick wie in vielen anderen Vereinen in der Coronakrise derzeit anders als gewohnt und mit genügend Sicherheitsabstand, auch beim Schießen. Hinzu kommt, dass nahezu alle Wettbewerbe und Veranstaltungen in diesem Jahr ausfallen.

Gut aufgestellt ist der Verein nicht nur mit seinem ehrenamtlichen Einsatz, sondern die Mitglieder stehen auch geschlossen hinter ihrem Vorstandsteam. Somit wählten sie einstimmig auf der Hauptversammlung Branka Rogulic in Abwesenheit für weitere zwei Jahre zur Oberschützenmeisterin. Die Kasse führt weiterhin Petra Bässler, auch wenn sie ankündigte, dass sich perspektivisch jemand Neues für ihr Amt finden sollte.

Aus Zeitgründen ließ sich als Sportleiter Alexander Hau nicht mehr aufstellen. Auch das Amt als Referent für den Bund deutscher Sportschützen gab er ab. Dieter Römer übernimmt ab sofort beide Ämter.

Der fünfköpfige Ausschuss mit Thomas Seeburger, Wolfgang Kropp, Gregor Wetzel, Günter Oeste und Fabian Vogt gehört der Vergangenheit an. Auf der Sitzung standen lediglich Oeste und Vogt zur Wiederwahl. Weitere Ausschussmitglieder fand der Verein am Freitag nicht.

Die Kasse prüfen weiterhin Elke Rapp und Horst Booz. Das Amt als Gewehr-Referent übernimmt Bruno Merkle, den Referenten Pistole Dieter Römer. Das Referentenamt Wurfscheibe hat Willi Niedermaier inne und für den Bogen ist Klaus Rapp zuständig. Gerätewart ist Johannes Adam, Pressewart Rainer Keilbach. Als Waffenwarte fungieren Johannes Adam und Bruno Merkle. Als Seniorensprecher agiert Bruno Merkle und für die Fahnenwache übernehmen Rainer Keilbach, Willi Niedermaier, Bruno Merkle und Günter Oeste die Verantwortung.

Die Schützengesellschaft Schönblick registriert zu Beginn des Jahres 216 Vereinsmitglieder, das sind fünf Mitglieder mehr gegenüber dem Vorjahr.