Feier der Heiligen Woche

Tuttlingen (pm) - Die katholischen Kirchengemeinden St. Gallus und Maria Königin laden nach dem Auftakt am Palmsonntag insbesondere Kinder und Familien ein, die Heilige Woche mitzufeiern. Folgende Gottesdienste sind entsprechend gestaltet:

Am Gründonnerstag, 17.April, ist ab 19 Uhr ein Familiengottesdienst mit Fußwaschung in St.Gallus. Er erinnert an das letzte Abendmahl Jesus mit seinen Freunden. Die Erstkommunionkinder gestalten diesen Gottesdienst mit und bekommen ihr Kommunionkreuz überreicht.

Am Karfreitag, 18. April, beginnt um 10.30 Uhr in der Kirche Maria Königin ein Kinderkreuzweg. Auch hier sind Kommunionkinder beteiligt.

Am Karsamstag, 19. April, ist ab 17Uhr in St. Gallus eine Kleinkindosternachtfeier für Familien mit kleinen Kindern. Es werden Osterkerzen zum Verkauf angeboten. Im Anschluss gibt es eine Überraschung am Gallus-Brunnen.

Festlicher Höhepunkt ist die Osternachtfeier am Karsamstag, 19.April, die um 20.30 Uhr in St. Gallus und um 21 Uhr in Maria Königin auf dem Kirchplatz beginnt. Es werden Osterkerzen zum Verkauf angeboten. Die Kinder können selbstverzierte Kerzen mitbringen.

Am Ostersonntag, 20. April, gibt es ab 11 Uhr einen Oster-Familiengottesdienst in St. Gallus.

Die Kinder können in allen diesen Gottesdiensten ihr Fastenkässchen abgeben.