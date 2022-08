FED und Lebenshilfe gehen zusammen

Die beiden großen Tuttlinger Einrichtungen für Menschen mit Einschränkungen – der FED und die Lebenshilfe – wollen fusionieren. Letzte Hürde rechtliche Hürden sind aus dem Weg geschafft, nun geht es darum, in welchen Bereichen man wie zusammenarbeiten kann.

In einer Mitgliederversammlung wurde Ende Juli über den Fortgang des Zusammenschlusses der beiden gemeinnützigen Vereine beraten. So wurde beschlossen, dass der FED 2000 zum 1. September in die dafür neu gegründete FED gGmbH übergeht.

Der jetzige Verein wird zum 30. September liquidiert. Damit ist auch formal die letzte Hürde genommen, dem Zieleinlauf stehe nichts mehr im Wege. Der FED wird seine Arbeit unter dem Dach der Lebenshilfe fortsetzen. Das Neubauprojekt des FED im Flachsweg ist damit zunächst zu den Akten gelegt.

Wie es inhaltlich weitergeht, welche Synergieeffekte man nutzen kann und wo man sich in der Raumschaft Tuttlingen gemeinsam verorten möchte, wird gerade konzeptionell ausgearbeitet und teilweise auch schon gelebt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der FED ermöglicht es, Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Freizeit weitestgehend selbstbestimmt zu gestalten. Die Lebenshilfe unterhält Wohnheime und -gruppen und bietet den Menschen in den Werkstätten Arbeit an. „Gerade diese Verknüpfung aus Werkstatt und Freizeit macht den Zusammenschluss für die Menschen mit Handicap so wertvoll“, so die Mitteilung.

Der renommierte Name FED (Familienentlastender Dienst) bleibe bestehen. Zielsetzung ist es, für Familien, die einen Angehörigen mit Beeinträchtigung zu Hause betreuen, entlastende Angebote zu schaffen. So gibt es offene Hilfen wie wöchentlichen Freizeitgruppen für Kinder und Jugendliche, Gruppenangebote für Erwachsene, Ferienprogramm in den Schulferien, Kinderfreizeiten, Urlaubsreisen für Erwachsene sowie Einzelassistenz. Ebenso wird sozialpädagogische Familienhilfe, begleitetes Wohnen in Familien oder Schulbegleitung angeboten.

Bei der Lebenshilfe Tuttlingen arbeiten an drei Standorten rund 300 Menschen mit Beeinträchtigungen. Damit verbunden sei nicht nur die Strukturierung des Tagesablaufs und die Pflege von sozialen Kontakten, sondern auch das Gefühl, gebraucht zu werden und die Befriedigung, die man aus einer sinnvollen Tätigkeit erfahre.

Warum kommt es jetzt zur Fusion? Der FED, der im Jahr 2000 gegründet worden war, sei mittlerweile an seinen Grenzen angekommen, heißt es, er habe die Größenordnung eines kleinen mittelständischen Unternehmens. Aber wir haben immer noch die Struktur eines Vereins. Das ist nicht mitgewachsen. Deshalb sei dieser Schritt hin zur Professionalisierung nun notwendig geworden.