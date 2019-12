Seit 2015 gibt es an der Musikhochschule Trossingen das Musikprojekt des Familienentlastenden Dienstes Tuttlingen (FED 2000) „Theater mit Musik“. Dadurch können Menschen mit Beeinträchtigungen gezielt gefördert werden. Nun hat sich das Engagement aller Beteiligten – im wahrsten Sinne – ausgezahlt. Das Projekt gewann bei einem Wettbewerb 4000 Euro.

„Das ist ja mehr als ein Monatsgehalt“, freut sich Fabian Behrendt, einer der Teilnehmer bei „Theater mit Musik“. Er und seiner Gruppe ist gerade mitgeteilt worden, dass sie als eines von 21 Projekten die Jury überzeugt haben und einen Preis der Stiftung L(i)ebensWert der PSD Bank RheinNeckarSaar erhalten. Dieser ist mit 4000 Euro dotiert. „Wir sind sehr froh über diese Förderung, die uns nicht nur finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, sondern auch unterstreicht, was wir in der Projektpraxis schon seit mehreren Jahren spüren: Das Projekt ist gesellschaftlich relevant“, stellt Hannah Monninger fest. Die Theaterpädagogin nimmt seit dem Beginn im Jahr 2015 an dem Projekt teil und begleitet es seit diesem Jahr als künstlerisch-pädagogische Fachkraft.

In diesem Semester hat die Gruppe zum Thema „Wo wir herkommen“ gearbeitet. Passend zum Motto des Wettbewerbs „Zuhören und in Dialog treten“ fand ein reger Austausch über Wohn- und Geburtsorte, über Sehenswürdigkeiten und familiäre Zusammenhänge statt. Im Gespräch, aber auch in Bewegung werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten gefunden und erforscht. Spannende Musik von Karlheinz Stockhausen, Sigismond Stojowski und Erwin Dressel bot die Grundlage für bewegte Szenen, in denen die Besonderheiten von Einzelnen und Gemeinsamkeiten jeglicher Herkunft sichtbar werden. „Die Gruppe blüht immer mehr auf, alle Teilnehmenden haben etwas zum Thema beizutragen“, berichtet Sujoo Lee, Studierende im Masterstudiengang Rhythmik Performance, die die Gruppe im Rahmen ihres Praxisprojekts leitet.

Die Förderung der PSD-Stiftung ermöglicht die Anschaffung einer mobilen Soundanlage, die schon bei der nächsten Aufführung eingesetzt wird. Das Landratsamt Tuttlingen wird am 12. Februar 2020 zum Theater. Ab 18 Uhr werden auf den Treppen, in den Fluren und im Foyer die Herkunftsgeschichten in Szene gesetzt. Interessierte sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.