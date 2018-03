Fechter kreuzen in Tuttlingen die Klingen

In der Mühlauhalle werden am kommenden Wochenende zwei große Fechtturniere ausgetragen. Ab 10 Uhr findet am Samstag, 24. Februar, die Landesmeisterschaften Baden Nord - Württemberg statt. Die A-Jugendlichen ermitteln im Damen- und Herrenflorett ihre neuen Titelträger. Der Mannschaftskampf startet um 15.30 Uhr. Ausrichter des Wettbewerbs ist der Württembergische Fechterbund.

Die Fechtabteilung der TG Tuttlingen veranstaltet am folgenden Tag (Sonntag, 25. Februar) ebenfalls ab 10 Uhr das Ranglistenturnier der Schüler des Württembergischen und des Nordbadischen Fechterbundes.

An beiden Tagen werden über 150 Fechter aus Baden-Württemberg erwartet. Die TG Tuttlingen wird an beiden Tagen insgesamt 14 Teilnehmer ins Rennen schicken. Zudem werden die Donaustädter auch mit einer Mannschaft im Herrenflorett am Samstag vertreten sein.