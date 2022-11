FDP lädt zu ihrem Kreisparteitag ein

Der Tuttlinger Kreisverband der FDP lädt am Dienstag, 15. November, um 19 Uhr zu ihrem Kreisparteitag in die Kulturfabrik Kesselhaus, Hans-Lenz-Straße 14, in Trossingen ein. Als Gast erwartet die FDP die Bundestagsabgeordnete der FDP, Ann-Veruschka Jurisch aus Konstanz.

Bereits von 14 bis 15.30 Uhr besuchen Mitglieder die FDP die AG Politik und Wirtschaft des Trossinger Gymnasiums. Themen im Gespräch mit den Schülern sind die allgemeine politische Lage und die Außenpolitik, teilt die FDP mit. Teilnehmer sind die Bundestagsabgeordnete Ann-Veruschka Jurisch, Hans-Peter Bensch und Antje Spehn.

Von 16 bis 17 Uhr steht ein Treffen mit Susanne Ritzi-Mathé auf dem Hohenkarpfen auf dem Programm. Von 17.30 bis 18 Uhr folgt ein kurzes Gespräch mit Bürgermeisterin Susanne Irion im Rathaus Trossingen, an dem neben anderen auch die Abgeordnete Ann-Veruschka Jurisch teilnimmt.