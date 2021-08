FC Villingen startet mit Sieg

Gelungener Start in die Oberligarunde für die Fußballer des FC 08 Villingen: Die Nullachter gewannen am Mittwochabend nach einer starken Vorstellung in der zweiten Hälfte 3:1 beim FSV Bietigheim-Bissingen.

Bei den Villingern konnte Frederick Bruno, der sich am Sonntag bei der 1:4-Niederlage im DFB-Pokal gegen Schalke eine blutige Nase geholt hatte, wieder mitwirken. Leon Albrecht fehlte hingegen urlaubsbedingt.

Bei besten äußeren Bedingungen hatten die Gäste vor 412 Zuschauern zunächst mehr vom Spiel. Mokhtar Boulachab, Neuzugang vom FC Schaffhausen II, brachte Villingen nach neun Minuten mit einem herrlichen Schuss in den Winkel in Front. Nico Tadic verpasste wenig später die Möglichkeit zu erhöhen. In der 23. Minute glich Bietigheim-Bissingen durch einen Handelfmeter von Konstantinos Markopolous zum 1:1 aus. Die Partie stand bis zur Pause auf mäßigem Niveau. Den Villingern unterliefen immer wieder ungewohnt Fehlpässe.

Die Schwarzwälder kamen dann zielstrebiger aus der Halbzeit. Wobei gleich nach dem Seitenwechsel Hoxha eine Glanzparade zeigen musste. Nedzad Plavic brachte die Gäste nach feinem Zuspiel von Boulachab in der 55. Minute erneut in Front. Beide Mannschaften nahmen dann etliche Wechsel vor. In der 72. Minute sorgte der nun starke FC 08 Villingen für die Vorentscheidung. Mauro Chiurazzi traf mit links zur 3:1-Gästeführung in den Torwinkel (76.). Die Nullachter schaukelten die Partie dann sicher nach Hause. Schiedsrichter Timo Lämmle aus Kernen hatte mit der fairen Begegnung keine Mühe.

„Es war ein hochverdienter Sieg unserer Mannschaft. Marcel hat das Team sehr gut eingestellt. Es war zum ersten Mal, so weit ich mich erinnern kann, dass wir überhaupt in Bissingen gewonnen haben“, jubelte Nullacht-Sportvorstand Arash Yahyaijan nach dem Schlusspfiff.

Am kommenden Samstag, 15.30 Uhr, empfangen die Villinger den 1. Göppinger SV.

Hoxha, Chiurazzi, Ovuka, Busam (67. Kunz), Tadic, Plavci, Yahyaijan (72. Bak), Rama-Bitterfeld, Bruno, Boulachab (84. Peters), Sautner (57. Mbem-Som Nyamsi).