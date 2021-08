FC Villingen siegt im Pokal beim FC Überlingen 5:2

Der FC 08 Villingen hat am Mittwoch im Südbadischen Verbandspokal einen klaren 5:2-Sieg beim Landesligisten FC Überlingen eingefahren. Nedzad Plavci traf dreifach. Die Villinger spielen am nächsten Mittwoch, 25. August, im Achtelfinale gegen den VfR Hausen.

Die Nullachter mussten auf ihren verletzten Kapitän Dragan Ovuka verzichten. Für ihn spielte Frederick Bruno von Beginn an in der Abwehr. Die Kapitänsbinde streifte sich der Mann mit dem Helm, Patrick Peters, über. Dass der Villinger Trainer Marcel Yahyaijan die Partie sehr ernst nahm, zeigte sich daran, dass er mit nahezu dem kompletten Kader anreiste, elf Mann auf der Bank saßen. Auch Mauro Chiurazzi, der etwas geschont werden sollte war auf der Bank, für ihn spielte Mathias Heiligenstein von Beginn an.

Die zwei Klassen tiefer in der Landesliga beheimateten Überlinger versuchten mit dem haushohen Favoriten aus Villingen so gut wie möglich mitzuhalten. Nach zehn Minuten hieß es vor 300 Zuschauern allerdings bereits 0:1. Nedzad Plavci hatte in seinem fünften Pflichtspiel in Folge in Schwarze getroffen. Villingen diktierte das Spielgeschehen. In der 28. Minute stellte Thomas Kunz auf 0:2. Der formstarke Plavci traf in der 39. Minute erneut ins Tornetz.

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gäste im Gefühl der Drei-Toreführung zurück. In der 50. Minute kam Marc Kuczkowski zum ersten Tor für Überlingen. In der 68. Minute gelang Kuczkowski der direkte Anschlusstreffer, er war erneut per Freistoß erfolgreich. Das Pokalspiel war nun einigermaßen unnötig noch spannend geworden. In der Schlussphase vermochte es der Oberligist aber dann doch, den Sack zuzumachen. Volkan Bak traf zum 4:2 für Villingen (87.). Eine Zeigerumdrehung weiter machte Plavci mit seinem dritten Tor am Abend alles klar. Kurz danach pfiff Schiedsrichter Martin Wilke aus Merzhausen ab.

„Es war insgesamt doch ein souveräner Auftritt von uns. In der zweiten Halbzeit haben wir bis auf die Schlussphase aber viele Torchancen ausgelassen. So kamen die Überlinger mit zwei Freistoßtoren noch einmal heran. Wir haben das Spiel aber letztlich sicher nach Hause gebracht“, befand Nullacht-Trainer Marcel Yahyaijan.

FC 08 Villingen: Hoxha, Heiligenstein (ab 74. Minute Rama-Bitterfeld), Busam (64. Mbem-Som Nyamsi), Bak, Tadic, Plavci (89. Spät), Yahyaijan, Peters, Kunz, Bruno, Sautner (46. Albrecht).