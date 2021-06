FC Villingen schlägt im Duell zweier Oberligisten den Freiburger FC 2:0

Geglückte Pokal-Generalprobe für den FC 08 Villingen: Der Fußball-Oberligist setzte sich am Samstag in einem Testspiel im Friedengrund gegen den Ligarivalen Freiburger FC verdient mit 2:0 (0:0) durch.

Die Nullachter wirkten in ihrem zweiten und letzten Test vor dem Pokal-Viertelfinale am kommenden Freitag um 18.30 Uhr Freitag gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen schon gut eingespielt. Größere Abstimmungsprobleme gab es in der Partie gegen den Freiburger FC nicht, kleinere lediglich in der Anfangsphase. Die Abwehr der Villinger um Kapitän Dragan Ovuka stand sicher. Da gab es für die Breisgauer kein Durchkommen.

Die Gastgeber wurden bei ungewohnt hohen Temperaturen mit der Zeit nach vorne immer gefährlicher. In der zweiten Hälfte fielen dann auch verdientermaßen die Treffer. Zunächst hatte Nico Tadic noch eine gute Einschussmöglichkeit vergeben, dann war aber Kamran Yahyaijan zur Stelle und markierte in der 58. Minute das 1:0. Als der starke Leon Albrecht im gegnerischen Strafraum nur mit einem Foul gestoppt werden konnte, verwandelte Nedzad Plavci den fälligen Elfmeter sicher zum 2:0-Endstand (76.).

Beide Teams wechselten reichlich aus. Etwas übermotiviert in einigen Szenen wirkte Anthony Mbem-Som Nyamsi, Villinger Neuzugang aus Freiburg, der gegen seinen Ex-Verein einige Male versuchte, etwas Besonderes zu machen. Ihn nahm Nullacht-Coach Marcel Yahyaijan als ersten raus. Bei Villingen kam später auch Danilo Cristilli. Der Heimkehrer hatte in der Schlussphase gleich mehrere gute Szenen, ein Treffer blieb ihm jedoch verwehrt. Der Sieg geriet aber auch so in der fairen Partie, zu der offiziell vom Verein noch keine Zuschauer zugelassen waren, nicht in Gefahr.

„Das war definitiv ein gelungener Test. Die Neuzugänge tun unserer Mannschaft gut, wir haben an Qualität dazugewonnen“, freute sich Coach Yahyaijan. Dennoch gelte es in den letzten Einheiten vor dem Pokalspiel am Freitag gegen Rielasingen-Arlen die Prozesse noch weiter zu verbessern und zu verfeinern. Der Freiburger FC könnte ein möglicher Endspielgegner der Villinger sein. Yahyaijan: „Wenn ich an das Oberligaspiel Mitte September in Freiburg, als wir 1:0 gewonnen haben, und jetzt denke, haben sich die Kräfteverhältnisse weiter zu unseren Gunsten verschoben.“