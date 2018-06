FC Villingen hält Anschluss

Der südbadische Fußball-Verbandsligist FC 08 Villingen hat auch sein siebtes Heimspiel in dieser Saison souverän gewonnen und den SV Bühlertal mit 4:0 besiegt. Mit nun 32 Punkten liegen die Villinger einen Zähler hinter Tabellenführer Freiburger FC.

Die Gäste aus Bühlertal mussten, wie die Nullachter, auf einige Stammkräfte verzichten und spielten vor 450 Zuschauern im Friedengrund defensiv. Sie verzeichneten in den 90 Minuten keinen Torschuss. So nahmen die Nullachter das Spiel vom Anpfiff weg in die Hand. Es dauerte aber bis zur 34. Minute, ehe Nedzad Plavci mit seinem 14. Saisontreffer zum 1:0 traf. Benedikt Haibt erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. In den zweiten 45 Minuten erzielten Turan Sahin und erneut Haibt die Tore zum 4:0. Weitere gute Chancen ließen die Villinger liegen.

FC 08 Villingen: Mendes, Serpa, Bruno (74. Ovuka), Niedermann, Ketterer, Sahin, Reho (44. Wehrle), Geng (84. Jerhof), Plavci (69. Weißhaar), Sari. - Schiedsrichter: David Schmidt (Ortenberg). - Torfolge: 1:0 Nedzad Plavci (34.), 2:0 Benedikt Haibt (41.), 3:0 Turan Sahin (56.), 4:0 Benedikt Haibt (79.). - Zuschauer: 450.