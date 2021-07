FC Villingen gewinnt 1:0

Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat ein Testspiel beim Landesligisten SV Zimmern 1:0 (0:0) gewonnen. Volkan Bak erzielte das entscheidende Tor in der 71. Minute. Villingens Trainer Marcel Yahyaijan setzte 18 Akteure ein.

Sehr zufrieden zeigte sich auf Zimmerner Seite Trainer Gunter Welzer: „Wir haben 90 Minuten dagegengehalten und das sehr gut gemacht, sowohl läuferisch, kämpferisch und im taktischen Spielverhalten. Wenn wir unsere Konter besser setzen und abschließen, wäre sogar ein Tor möglich gewesen.“ Dies sah auch Marcel Yahyaijan so: „Zimmern hat es uns schwer gemacht und weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben, um früher in Führung zu gehen, mussten wir lange um den entscheidenden Treffer und Sieg kämpfen.“ Wichtiger war für den 08-Trainer allerdings der erste Eindruck seiner neuformierten Mannschaft mit den Neuzugängen. „Da habe ich sehr viel Gutes und Positives gehen. Die Neuzugänge gefallen mir.“

In der zweiten Hälfte wechselte Villingen direkt sieben Mal durch. Zimmern indes immer wieder einzeln dazu. Der Gast erhöhte den Offensivdruck und nutzte in der 71. Minute eine der wenigen Möglichkeiten gegen unsortierte Gastgeber zum Siegtor. Nico Tadic wurde am Strafraum schön freigespielt, zog mittig an Keeper Chris Fast vorbei und Volkan Bak brauchte nur noch einzuschieben. Die beste SVZ-Gelegenheit zum 1:1 klärte Maurio Chiurazzi für den von Yasin Bozkurt umspielten Torwart Andrea Hoxha vor der Linie (76.).

Bitter in der Schlussphase: Der in Immendingen wohnende Lars Czerwonka verletzte sich gegen seinen Ex-Club schwer am Knie, mit zehn Mann spielte Villingen zu Ende. „Wir hoffen nicht, dass es ein Kreuzbandriss ist. Am Montag hat er ein MRT, dann wissen wir mehr“, wurde der Auftritt für Coach Yahyaijan etwas getrübt.

Kaminski zum SV Zimmern

Dem Fußball-Landesligisten SV Zimmern ist auf dem Transfermarkt ein Coup gelungen: Das Team um Trainer Gunter Welzer zog mit Oberliga-Spieler Damian Kaminski einen einen dicken Fisch an Land. Der 30-jährige Offensivspieler war zuletzt fünfeinhalb Jahre beim FC 08 Villingen, wo er viele Tore erzielte und Vorlagen gab. Zuvor spielte er beim Bahlinger SC. Zuletzt spielte er im SBFV-Pokalfinale gegen den Freiburger FC (5:1) und erzielte das Tor zum Endstand. Kaminski hält zudem einen Finalrekord: Bei vier Teilnahmen traf er in allen Endspielen immer ins Schwarze. Der in Kappel wohnende Familienvater freut sich, „dass ich weiter in der Region Fußball spielen kann“, so der Fitnesskaufmann.