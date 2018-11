FC SWN will Pleitenserie und Gegentorflut stoppen

Die südbadischen Fußballteams aus dem Kreis Tuttlingen tragen am Wochenende entweder Hinrunden-, Rückrunden- oder Nachholspiele in ihren jeweiligen Ligen aus.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen – SV Hölzlebruck (Samstag, 15 Uhr/Hinspiel: 3:0). Der SVH gehört zu den besseren Teams der Liga. Von den vergangenen sieben Spielen haben die Gäste nur eines verloren. Dennoch ist der FCG als Tabellenführer klarer Favorit.

DJK Donaueschingen II – SV TuS Immendingen (2:2). Das Schlusslicht aus Immendingen sollte nicht verlieren. Falls die DJK gewinnt, kann der Abstand zu den rettenden Plätzen für den SVI auf bis zu sechs Punkte anwachsen. Donaueschingens Zweite hat die vergangenen sieben Spiele alle verloren und steht ebenso unter Druck.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – FC Anadolu Radolfzell (Sonntag, 14.30 Uhr). Hattingens Gegner hat in vier Jahren den Durchmrsch von der Kreisliga C bis in die Bezirksliga geschafft. Als Neunter sind die Gäste nicht so gefährdet wie der HSV. Dieser verlor zuletzt 0:2 beim Hegauer FV und steckt auf den Abstiegsrängen fest.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FC Pfohren – SG Kirchen-Hausen (Sonntag, 14.30 Uhr/2:4). Im Spiel gegen den FV Möhringen konnte die SG nicht die gewohnte Leistung abrufen. In Pfohren muss der Aufsteiger dennoch als Favorit gehandelt werden. Für einen zehnten Tabellenplatz stellt Pfohren eine gute Abwehrreihe (25 Gegentore) und will sich für das 2:4 in der Hinrunde revanchieren. Die SG könnte die Tabellenführung an den FC Lenzkirch verlieren.

FV Möhringen – SSC Donaueschingen (0:2). Die Möhringer stehen vor einem schweren Heimspiel. Das Gästeteam hat als Dritter nur vier Punkte weniger als der Spitzenreiter. Die zehn Zähler aus den vergangenen vier Spielen unterstreichen die Stärke des SSC. Der FVM wird sich zum Spiel in Kirchen-Hausen steigern müssen.

Kreisliga A 2 Bodensee

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SG Stahringen/Espasingen (Sonntag, 14.30 Uhr). Aktuell spricht nicht viel für den FC. Achtmal hat der Gastgeber in der Liga in Serie verloren. Um den Abwärtstrend zu stoppen, muss die Defensive besser stehen. Im Schnitt kassiert der FC drei Tore pro Spiel.

SG Liptingen/Emmingen – SV Orsingen-Nenzingen. Der SG-Gegner lieferte selten konstante Ergebnisse. Mit 21 Punkten aus elf Partien liegt er dennoch vor der SG, die mit 16 Zählern weder mit dem Geschehen im vorderen noch im hinteren Tabellenbereich etwas zu tun hat.

SG Winterspüren/Zoznegg – SC Buchheim/Altheim/Thalheim. Der SC B.A.T. ist in der Tabelle mittlerweile an der SG vorbeigezogen. Während der Sport-Club aktuell formstark auftritt und sich in Richtung Tabellenmittelfeld orientiert, gelingt der Heimmannschaft wenig. Das 0:4 in Steißlingen war die dritte Pleite in Folge.