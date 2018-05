FC SWN kassiert spät den Ausgleich

In der Fußball-Kreisliga A Bodensee, Staffel 2, sind die Mannschaften aus dem Kreis Tuttlingen am Wochenende ohne Sieg geblieben.

SV Hausen a.d. Aach – FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen 2:2 (1:2). – Schiedsrichter: Bruno Basler (Stühlingen). - Zuschauer: 80. - Tore: 0:1 (13. Minute) Marco Schüle, 0:2 (30.) Pape Gueye, 1:2 (42.) Philipp Mazukel, 2:2 (90. + 5) Yannic Schädler. - Wieder nur ein Remis für die Elf von Francesco Pastore in der Begegnung gegen den Aufsteiger und das derzeitige Tabellenschlusslicht in Hausen a.d. Aach. Bei gutem Beginn beider Mannschaften rettet FC-Keeper Christian Schmid bei der ersten SV-Chance per Fuß. Wenig später erlief sich Rechtsverteidiger Marco Schüle die lang gespielte Hereingabe und schloss zur Gästeführung (13.) ab. Ab diesem Zeitpunkt hatte der Gast ein optisches Übergewicht. Dann fiel das verdiente 0:2 durch Pape Gueye (30.) in Zusammenarbeit mit Matthias Weinmann. Nach dem sechsten Eckball der Hausherren (42.) köpfte Philipp Mazukel zum 1:2-Anschlusstreffer ein. In der 73. Minute hatte Weinmann mit einem Lattenschuss Pech. In der Schlussphase stemmten sich die Hausherren gegen die Niederlage. Christian Schmid (86.) klärte mit einem Reflex zur Ecke. In der Nachspielzeit belohnten sich die Gastgeber mit dem 2:2-Ausgleich. Der FC stand nach drei Eckbällen in Serie unter Druck, bis schließlich der Ball aus dem Gewühl heraus den Weg ins Tor fand. Zwei verschenkte Punkte in der letzten Minute ärgerten den FC-Coach.

SV Aach-Eigeltingen – SG Emmingen-Liptingen 3:1 (1:1). - Schiedsrichter: Alfred Rudolf (Leibertingen). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 (23. Minute) Markus Rauch, 1:1 (41.) Lars Werner, 2:1 (72.) Eigentor, 3:1 (87.) Fredrik Edbauer. Bei gutem Beginn der Gäste wurden zwei Chancen bis zur 15. Minute nicht genutzt. Die Hausherren ihrerseits überbrückten das Mittelfeld mit lang gespielten Bällen und sorgten so für Gefahr im Strafraum der SG E/L. Nach 21 Minuten fiel der Führungstreffer. Den ersten Schuss wehrte SG-Keeper Mario Schöpf noch ab, war aber dann beim Nachschuss chancenlos. Nach gutem Kombinationsspiel im Mittelfeld war Lars Werner mit einem Distanzschuss aus 25 Meter in die rechte Ecke kurz vor der Halbzeitpause dann für die Gäste erfolgreich. Zum zweiten Durchgang kamen die Gastgeber besser aus der Kabine. Die Hausherren waren nun spielbestimmend. Die SG versteckte sich keineswegs und verzeichnete durch Lars Werner einen Pfostentreffer. Unglücklich für die Gäste war der zweite Gegentreffer, der aus einem Eigentor resultierte. Als die SG E/L in der Schlussphase nochmals auf den Ausgleich drängte, sorgte Frederik Edbauer mit einem Konter und seinem 30. Saisontreffer für die endgültige Entscheidung.

FC Bodman-Ludwigshafen – SC Buchheim/Altheim/Thalheim 5:0 (3:0). - Schiedsrichter: Maximilian Gaar (Konstanz). - Zuschauer: 90. - Tore: 1:0 (9. Minute) Denis Reuthebuch, 2:0, 3:0 (26./34.) Yalcin Demir, 4:0 (55.) Denis Reuthebuch, 5:0 (68.) Alexander Frey. Nahezu chancenlos musste sich der SC B.A.T. beim Tabellenführer in Ludwigshafen seinem Schicksal ergeben. Obwohl die Gäste gegenüber dem vergangenen Spieltag ein besseres Spiel zeigten, waren die Hausherren doch in allen Belangen überlegen. Von Beginn an überrannte der FC seine Gäste. Ein agiler Denis Reuthebuch, der zwei Treffer selbst erzielte, war an allen fünf Toren beteiligt.