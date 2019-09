Da hat das Fußballherz höher geschlagen. Die Knappen-Fußballschule des Bundesligisten FC Schalke 04 hat jüngst auf dem Häldele in Nendingen insgesamt 56 Kinder und Jugendliche geschult und bespaßt. Die ausgebildeten Schalke-Trainer haben mit verschiedenen Trainingsschwerpunkten den Nachwuchskickern den Profifußball nähergebracht.

Drei Tage lang verwandelte sich der Nendinger Sportplatz in die Schalke-Arena. Das Knappcamp legte einen Stopp auf dem Häldele ein und hatte das ganze Equipment dabei, um ein professionelles Trainingswochenende durchzuführen. Damit versorgten sie alle teilnehmenden Nachwuchskicker mit einem Sorglospaket, das zunächst für jeden Teilnehmer ein originales Outfit des blau-weißen Fußball-Bundesligisten beinhaltete. Ebenso stellten die Verantwortlichen viele Werbebanner auf, sodass ein Hauch von Bundesliga-Atmosphäre auf dem Häldele entstand. Kleine Tore, Bälle, ein Mittagessen und die sonstige Ausstattung gab es alles inklusive vom millionenschweren Bundesligaverein oben drauf.

Damit war für die Kinder alles angerichtet für drei Tage Fußball pur: Unter fachkundiger Anleitung von sechs Fußballtrainern der Königsblauen zeigten die 56 Kinder und Jugendliche, die aus Nendingen und der gesamten Region stammten, ihr Können am Ball. Aufgeteilt auf mehrere Felder ging es konditionell und technisch mit verschiedenen Schwerpunkten zur Sache. Dabei stellten die Übungsleiter Disziplin, aber auch Spaß in den Vordergrund. Und das kam eindrucksvoll bei den Spielern an. Mit vollem Ehrgeiz und hochkonzentriert waren sie bei der Sache, hörten aufmerksam zu und setzten die Ratschläge der Trainer um.

Die Kinder lernten, wie man den richtigen Pass spielt, Tore schießt, den Mitspieler richtig einbindet, genauso Koordination und das Torwartspiel. Auffallend war das Spiel mit unterschiedlich großen Bällen. „Das war eine Übung, die auf die Augen-Fuß-Koordination abzielt. Wenn die Fußballer mit einem großen Ball spielen müssen und kurze Zeit später mit einem Tennisball, haben sie unterschiedliche Wahrnehmungen, bei denen sich das Auge wieder fokussieren muss. So wollen wir bei den Kindern immer wieder neue Reize setzen“, erklärte der geübte Leiter des Knappencamps, Jackson Agbonkhese.

Auch auf das Thema Fairplay wurde am Wochenende des Camps zu jeder Zeit viel Wert gelegt. „Es ist uns wichtig, dass die jungen Fußballer den korrekten Umgang miteinander lernen und dabei die vielen sozialen Aspekte des Sports beachten“, erklärte Agbonkhese.

Unter diesem Fairplay-Gedanken fand die Fußballschule mit zwei Turnieren ihren Abschluss. Mit der passenden Hymne marschierten bei beiden Finalspielen die Spieler stolz und vor den Augen zahlreicher Zuschauer und Eltern auf den Platz ein. Mit einem Kommentator zeigten die Nachwuchskicker der Öffentlichkeit, was sie am Wochenende gelernt hatten. Spannend: Beide Finalspiele wurden nach regulärer Spielzeit und Gleichstand per Neun-Meter-Schießen entschieden. Dabei fieberte selbst das Schalker Maskottchen „Erwin“ mit, das den Weg nach Nendingen gefunden hatte und für viele Fotos mit den Fußballfans zur Verfügung stand.

Bei der anschließenden Siegerehrung wurden die Turniersieger gekürt und mit Urkunden und Pokalen ausgestattet. Damit nicht genug: Der FC Schalke hatte noch eine besondere Überraschung parat. Am Wochenende mussten alle 56 Teilnehmer bestimmte Übungen bestmöglich ausführen, wie Flanken und Dribbeln. Die sechs Besten dürfen sich im kommenden Jahr auf ein professionelles Training auf Schalke freuen, um sich dort bundesweit mit den Gewinnern aus anderen Camps aus ganz Deutschland zu vergleichen. Keiner der Teilnehmer ging leer aus, alle erhielten Präsente und Fanartikel, Autogrammkarten der Bundesligaspieler und vieles mehr.

„Es hat alles prima funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben. Vom heimischen VfL Nendingen sind wir organisatorisch sehr gut unterstützt worden“, so das Fazit des Camp-Leiters.

Das Resümee vom VfL-Jugendleiter Michael Knoche fiel ebenso positiv aus: „Die Schalker Trainer wussten genau mit den Kids umzugehen und haben sehr gut mit ihnen kommuniziert. Und auch unsere Trainer haben das Camp beobachtet, daraus viel gelernt und können nun dank der neuen Anregungen neue Elemente ins künftige Training einbauen.“

Beste Voraussetzungen für ein Wiedersehen: Der FC Schalke und der VfL Nendingen signalisierten unserer Zeitung, dass sie nicht abgeneigt sind, auch im kommenden Jahr ein Knappencamp auf dem Häldele durchzuführen.