FC Gutmadingen will sich auf dem Weg zum Titel nicht aufhalten lasssen

Für die südbadischen Fußballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen geht es auf die Zielgerade. Während einige bedeutungslose Spiele anstehen, gibt es an der Spitze der Bezirksliga Badischer Schwarzwald weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem FC Gutmadingen und dem FV Marbach. Purer Abstiegskampf dominiert weiterhin im unteren Tabellendrittel der Kreisliga A 2 Bodensee. Der SC Buchheim/Altheim/Thalheim darf sein Heimspiel gegen Schlusslicht SV Volkertshausen nicht verlieren.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

SV Obereschach – SV TuS Immendingen. Der SVO wird wohl auch nächste Saison in der Bezirksliga spielen. Nur, wenn der SVI punktet und die DJK Donaueschingen II den FV Marbach besiegt, könnte es nochmal knapp werden. Die Immendinger können sich in den verbleibenden Spielen lediglich noch auf den vorletzten Platz vorarbeiten.

FC Gutmadingen – FC Hochemmingen. Im Hinspiel Anfang Dezember (2:2) machte Hochemmingen ein gutes Spiel und gab sogar ein 2:0 aus der Hand. Ob der Tabellenführer gegen die drittbeste Auswärtsmannschaft auch am Sonntag Probleme bekommt, wird sich zeigen. Der FCH spielte eine durchwachsene Rückrunde und gilt als Außenseiter.

Bezirksliga Bodensee

FC Uhldingen – Hattinger SV (Sonntag, 15 Uhr). Im Duell der beiden Absteiger kristallisiert sich kein Favorit heraus. Hattingen erreichte vor einer Woche einen achtbaren Punktgewinn gegen den FC Öhningen-Gaienhofen (1:1).

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SV Hinterzarten – SG Kirchen-Hausen (Samstag, 16 Uhr). Greift die SG Kirchen-Hausen nochmal oben an? Mittlerweile liegt man sechs Zähler hinter dem Relegationsplatz (50 Punkte), acht hinter dem Tabellenführer SV Aasen. Auch Hinterzarten ist noch nicht komplett abgeschlagen (43). Es darf ein spannendes Spiel erwartet werden. Im Pokal unterlag die SG nach Verlängerung mit 4:5, in der Hinrunde trennte man sich 1:1.

FV Möhringen – SV Aasen (Sonntag, 15 Uhr). Durch einen 1:0-Erfolg bei Schlusslicht TuS Oberbaldingen holte der FV Möhringen am Mittwoch drei wichtige Punkte. Dennoch steht man nur vier Zähler vor dem Relegationsplatz. Mit dem SV Aasen reist der Tabellenführer an, der im Kampf um den Aufstieg keine Zähler liegenlassen möchte. Gelingt das auch am Sonntag? Sonst könnte man von Platz eins abgelöst werden.

Kreisliga A 2 Bodensee

Hegauer FV II – FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen (Sonntag, 12.30 Uhr). Zu einer ungewöhnlichen Zeit muss Schwandorf-Worndorf-Neuhausen beim Tabellenzweiten antreten. Auch wenn die Formkurve zuletzt nach oben zeigte, ist die Hegauer FV-Zweite daheim der Favorit. Hoffnung darf den Gästen die eigene Defensive machen: In den vergangenen drei Partien schlug der Ball nur ein einziges Mal im FC-Tor ein.

SV Aach-Eigeltingen – SG Liptingen/Emmingen (15 Uhr). Nach einer 3:0-Führung spielte die SG L/E vor einer Woche noch 3:3 gegen den Abstiegskandidaten SC B.-A.-T. und enttäuschte im zweiten Durchgang. Am Sonntag trifft man auf einen Gegner, der im Klassement ähnlich dasteht, sich aber eher nach hinten orientieren muss. Auswärts wird das keine leichte Aufgabe.

SC Buchheim/Altheim/Thalheim – SV Volkertshausen. Der Sport-Club steht spätestens jetzt wieder unter Zugzwang, ansonsten gerät das rettende Ufer womöglich wieder in weite Ferne. Volkertshausen sammelte erst neun Punkte, steht als Absteiger fest und wird in Buchheim auf ein Team treffen, das gewinnen muss. Die SC B.A.T.-Konkurrenten im Abstiegskampf haben allesamt vermeintlich schwierigere Aufgaben vor der Brust.