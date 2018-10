FC Gutmadingen gibt 3:0-Führung aus der Hand

Der FC Gutmadingen hat sich in der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald gegen die DJK Villingen mit einem 3:3 zufrieden geben müssen. Der SV Immendingen verlor beim FC Fischbach 2:3 und bleibt weiter sieglos.

FC Gutmadingen – DJK Villingen 3:3 (3:0). Tabellenführer Gutmadingen war vor der Pause klar überlegen und führte nach einer Viertelstunde bereits 2:0. Als Claudius Hirt noch das 3:0 nachlegte, schien das Spiel entschieden. Doch nach der Pause ließ Gutmadingen nach. Dies nutzte Villingen schon mit dem 3:1 früh aus. Der Gast blieb am Drücker. In der 71. Minute gab es Elfmeter für den Gast, den Torhüter Philipp Jentsch abwehrte. Doch im Nachschuss war die DJK erfolgreich. Und letztlich schaffte der Gast in der Nachspielzeit noch das 3:3. - Tore: 1:0 Manuel Huber (9.), 2:0 Stefan Schmid (16.), 3:0 Claudius Hirt (32.), 3:1 Yannick Käfer (50.), 3:2 Jallow Saja (71.), 3:3 Dominik Kuntz (90. + 4, Foulelfmeter). - Schiedsrichter: Adnan Dracic (Dauchingen). - Zuschauer: 120.

FC Fischbach – SV TuS Immendingen 3:2 (2:1). Im Duell der unteren Tabellenzone war Fischbach stets am Drücker. Das 1:0 war die logische Folge. Der Gast agierte effektiv und machte aus einer Chance das 1:1. Doch kurz darauf gelang Ralf Bruder aus 40 Metern in den Torwinkel das 2:1. Immendingen blieb nach der Pause effektiv und schaffte so den Ausgleich. Doch dann nutzte Fischbach die Überzahl und kam noch zum Siegtreffer. - Tore: 1:0 Marvin Stern (23.), 1:1 Marcel Winkler (30.), 2:1 Ralf Bruder (34.), 2:2 Attila Yüce (63.), 3:2 Gerd Müller (81.). - Schiedsrichter: Thomas Glantz (Rottweil). - Zuschauer: 130.- Gelbrote Karte: Guiseppe Lappanese (SVI, 75.). - Rote Karte: Dardan Zejllahanu (SVI, 81.).