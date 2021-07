FC Gutmadingen geht ohne neue Spieler in die Saison

he

In seinem dritten Landesliga-Jahr in Folge sieht sich der Dorfverein FC Gutmadingen für die Saison 2021/22 gerüstet. Coach Steffen Breinlinger geht mit seinem Verein in seine fünfte Saison und sieht die Mannschaft auch ohne Neuzugänge gut aufgestellt.

„Wir leben von der Disziplin und vom Teamgeist. Mit diesen Tugenden wollen wir wieder eine gute Runde spielen“, sieht er seine Truppe gewappnet. Alle Leistungsträger blieben an Bord und wollen mit Erfahrung und guter Einstellung weiter für positive Resultate sorgen. „Wir haben in der Pandemie die sozialen Kontakte immer gepflegt. Wir sind bereits einige Wochen auf dem Platz und es ist wieder echte Spielfreude zu verspüren“, sieht Breinlinger sein Team auf Kurs.

Mit seinem bewährten Betreuerstab mit Co-Trainer Marc Genter und Torwarttrainer Frank Holder setzt man beim FC Gutmadingen auf Kontinuität und Verlässlichkeit. Sportlich zeigt die Mannschaft bereits gut Ansätze und erreichte bei einem Turnier des SV Aasen das Finale. Gegen den hoch gehandelten Bezirksligisten FC Bräunlingen trennte man sich 1:1 Unentschieden. Im fälligen Elfmeterschießen hatte man nicht das Glück auf seiner Seite. In einem Testspiel hgab es gegen den württembergischen Kreisliga A-Vertreter SV Waldmössingen einen 2:1-Sieg. Justin Reiser und Marcel Huber erzielten die Tore.

Erster Höhepunkt wird das Spiel im südbadischen Vereinspokal am Mittwoch, 28. Juli, beim Ligakontrahenten FV Marbach sein. Im ersten Punktspiel hat man am Sonntag, 8. August, mit dem FC Walbertsweiler-Rengetsweiler gleich eine Spitzenmannschaft zu Gast.