FC Gutmadingen eilt von Sieg zu Sieg

In der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald gewann der FC Gutmadingen in Obereschach 7:3. Der SV Immendingen musste zu Hause gegen den FC Bräunlingen mit einem 2:2 zufrieden sein. Für den Hattinger SV gab es in der Bezirksliga Bodensee eine 0:1-Niederlage gegen Mühlhausen.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

SV TuS Immendingen – FC Bräunlingen 2:2 (1:1). Bräunlingen setzte den ersten Angriff nach genau 49 Sekunden zum 1:0 ins Netz. Immendingen machte so früh auf und lud den Gast zu Kontern ein. Doch Bräunlingen ließ seine Chancen liegen. Auf der Gegenseite traf Immendingen zum 1:1. Der Gastgeber tat nach der Pause mehr für das Spiel. Die Führung war die logische Folge. Doch der Aufsteiger gab nicht auf und nutzte einen Freistoß zum gerechten Unentschieden. - Tore: 0:1 Guilio Andreotti (1.), 1:1 Yarauka Ndow (44.), 2:1 Attila Yüce (62.), 2:2 Daniel Gemeinder (79.). - Schiedsrichter: Domenico Papagno (Kirchen-Hausen). - Zuschauer: 180.

SV Obereschach – FC Gutmadingen 3:7 (0:2). Gutmadingen spielte unter der Regie des überragenden Manuel Huber stark auf. Obereschach war nach dem schnellen 0:2 das Selbstvertrauen genommen. Gutmadingen erzielte so Tor um Tor. Der Gastgeber traf nach der Pause noch dreimal durch Marvin Zimmermann ins Netz. - Tore: 0:1 Manuel Huber (24.), 0:2 Nicolai Haves (28.), 0:3 Manuel Huber (49.), 0:4 Dominik Maus (63., Foulelfmeter), 0:5 Benjamin Huber (70.), 1:5, 2:5 Marvin Zimmermann (76., 87.), 2:6 Benjamin Huber (88.), 3:6 Marvin Zimmermann (90. + 1), 3:7 Nicolai Haves (90.+3). - Schiedsrichter: Andreas Scheffler (Furtwangen). - Zuschauer: 200.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – SV Mühlhausen 0:1 (0:0). - Schiedsrichter: Tekin Kükler (Pfullendorf). - Zuschauer: 170. - Tor: 0:1 (54. Minute/Foulelfmeter) Maximilian Klausmann. - Besondere Vorkommnisse: Gelbrote Karte für Gökhan Bagci (88.), rote Karte gegen Ergün Abinik (90.+3), beide Hattinger SV. Mit nur einem Punkt aus vier Spielen ist der HSV nun Letzter. Bei zähem Beginn neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld. Die erste zwingende Gelegenheit aus dem Spiel heraus hatte der SVM mit einem Angriff über die linke Seite, doch der Schuss des Gästestürmers aus acht Meter wurde geblockt. Bei optischem Übergewicht der Gäste war die HSV-Abwehr aber kaum in Bedrängnis. Im zweiten Durchgang kam der HSV besser ins Spiel. Nach einer normalen Zweikampfsituation entschied Referee Kükler auf Strafstoß für die Gäste. Klausmann verwandelte diesen sicher. Dies sollte das einzige Tor der Begegnung sein. In einer hektischen Schlussphase drängte der HSV auf den Ausgleich. Dieser wollte jedoch nicht gelingen. Schiedsrichter Kükler schickte zwei Hattinger vorzeitig in die Kabine.

Kreisliga A Bodensee, Staffel 2

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SV Volkertshausen 6:1 (4:0). - Schiedsrichter: Peter Piechowicz (Überlingen). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0, 2:0 (6./15. Minute) Matthias Weinmann, 3:0 (31.) Patrick Hess, 4:0, 5:0 (33./54./Foulelfmeter) Matthias Weinmann, 5:1 (80./Foulelfmeter) Brian da Costa Monteiro, 6:1 (90.) Razvan Radu. In einer furiosen ersten Halbzeit dominierten die Hausherren nach Belieben und legten gleich vier Tore vor. Matthias Weinmann war von Beginn an bestens aufgelegt und sorgte mit seinen drei Toren für einen beachtlichen Vorsprung. Patrick Hess zwängte sich in den Hattrick mit dem 3:0. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Weinmann per Strafstoß auf 5:0. Danach ließen es die Gastgeber ruhiger angehen. Das Spiel verlor an Niveau. Per Elfmeter kamen die Gäste zum Ehrentor. Razvan Radu vollendete in der letzten Minute zum 6:1-Endstand.

SG Liptingen/Emmingen – SG Heudorf/Honstetten 4:2 (2:2). - Schiedsrichter: Marcel Kille (Göggingen). - Zuschauer: 130. - Tore: 1:0 (2. Minute) Lars Werner, 2:0 (5.) Philipp Gäckle, 2:1 (17.) Sven Beha, 2:2 (21./Foulelfmeter) Tino Kohler, 3:2 (56.) Andreas Schmid, 4:2 (58.) Pascal Renner. Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Initiative und führten durch die Tore von Werner und Gäckle schon nach fünf Minuten mit 2:0. Die Gäste drehten die Partie, erzielten den Anschlusstreffer nach 17 Minuten und kamen durch eine großzügige Schiedsrichterentscheidung per Strafstoß zum 2:2-Ausgleich. Für die Gastgeber kam dann der ersehnte Halbzeitpfiff gelegen. Nach dem Seitenwechsel brachte ein Doppelschlag von Andreas Schmid und Pascal Renner binnen zwei Minuten die Gastgeber wieder auf die Siegesstraße.

SC Buchheim/Altheim/Thalheim – FC Steißlingen 0:2 (0:2). - Schiedsrichter: Timo Salwik (Salem). - Zuschauer: 60. - Tore: 0:1 (33. Minute) Jonathan Dörr, 0:2 (37.) Simon Hanal. - Auch im dritten Spiel blieb der SC B.A.T. ohne Punkte und belegt den letzten Tabellenplatz. Von Beginn an machten die Gäste mächtig Druck und die Hausherren wehrten sich zunächst erfolgreich gegen die Angriffe. Nach und nach fand auch das Spiel in den Reihen der Gastgeber statt. Patrick Kästle im SC-Tor hielt seinen Kasten bis zur 33. Minute sauber. Beim abgefälschten Schuss von Dörr war er aber machtlos. Nur vier Minuten danach verhalf ein Abwehrfehler der Buchheimer Hintermannschaft zum 0:2 der Gäste. Nach dem Seitenwechsel war nun der SC B.A.T. die bessere Mannschaft. Allerdings fehlte es an der Durchschlagskraft.