FC Göllsdorf macht bei Frittlingen II sein Meisterstück

In der Fußball-Kreisliga C, Staffel 2, hat sich der FC Göllsdorf die Meisterschaft gesichert. Die Göllsdorfer gewannen beim FC Frittlingen II 5:0. In der Staffel 3 kam der FK Spaichingen beim SV Königsheim zu einem kampflosen Sieg.

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 2

Der SV Horgen II gewann überraschend beim Tabellenzweiten FSV Denkingen II mit 2:1.

FC Epfendorf II – SV Irslingen II 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 Felix Gühring (45.), 2:0 Mario Haas (51.), 2:1 Martin Schneider (59.), 3:1 Rüdiger Christ (76., Foulelfmeter).

FSV Zepfenhan II – FC Suebia Rottweil II 1:3 (0:3). - Tore: 0:1 und 0:2 beide Michael Walerus (11. und 23.), 0:3 Sebastian Kirholzer (41.), 1:3 Ignazio Di Maggio (48.).

FSV Denkingen II – SV Horgen II 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 (31., Eigentor), 1:1 Maxim Diez (65., Elfmeter), 1:2 Christian Frommer (80.).

Frittlingen II – Göllsdorf 0:5 (0:4). - Tore: 0:1 Ernesto Di Gisi (6.), 0:2, 0:3 und 0:4 alle Gelsomino Di Gisi (11., 25. und 31.), 0:5 Ernesto Di Gisi (89.).

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 3

Der Tabellenvorletzte, die SG Dürbheim/Mahlstetten II, schlug den Tabellendritten FV Fatihspor Spaichingen II überraschend deutlich mit 6:2.

KF Shqiponja Tuttlingen – VfL Nendingen II 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Marcel Schilling (16.).

Kolbingen II – SG Durchhausen/Gunningen/Seitingen-Oberflacht II 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Dominik Weiss (4.), 1:1 Justin Tilt (13.), 2:1 Dominik Weiss (59.), 2:2 Simon Pfeiffer (86.).

SV Renquishausen II – SG Fridingen/Mühlheim II 3:3 (2:2). - Tore: 1:0 Felix Braun (11.), 1:2 und 1:2 beide Andreas Linzmeier (13. und 29.), 2:2 Manuel Rack (31.), 2:3 Andreas Lubetzke (62.), 3:3 Marius Dreher (67.).

SG Dürbheim/Mahlstetten II – FV Fatihspor Spaichingen II 6:2 (3:1). Tore: 1:0 Sebastian Wolf (17.), 2:0 Eric Sauter (19.), 3:0 Basaja Ceesay (38.), 3:1 Ümüt Öztürk (40., Elfmeter), 4:1 Micha Häring (51.), 5:1 Eric Sauter (71.), 5:2 Ömer Demir (81.), 6:2 Stefan Schutzbach (84.).

SV Königsheim – FK Spaichingen 0:3 (Wertung). Der SV Königsheim trat nicht an.