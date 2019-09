FC Frittlingen verliert Derby bei Fatihspor Spaichingen 1:2

Der sechste Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 hat drei Siege für die Auswärtsmannschaften gebracht. Darunter war auch der 4:2-Erfolg des Tabellenführer FSV Denkingen bei der SG Durchhausen/Gunningen (siehe Spiel des Tages). Der schärfste Verfolger SV Tuningen fuhr beim FC Reichenbach mit 7:2 den höchsten Tagessieg ein. Auch der SV Kolbingen ist unter den drei Auswärtssiegern (3:1 in Schörzingen). Die Trossinger Reserve holte beim Remis in Wehingen den ersten Zähler. Der SV Seitingen-Oberflacht war spielfrei.

BSV 07 Schwenningen – SV Wurmlingen 3:1 (1:1). - Tore: 0:1 (3. Minute) Anthony Nwaise, 1:1 (45./Handelfmeter) Gökhan Sengül, 2:1 (69.) Fabio De Gaetano, 3:1 (90.+3) Matthias Stumpp. - Schiedsrichter: Harald Dirschauer (Möhringen). - Zuschauer: 100. - Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karte gegen BSV (55.). Die Gäste gingen früh in Führung und hatten zunächst mehr vom Spiel. Noch vor der Pause glich der BSV durch einen umstrittenen Handelfmeter aus. Nach dem Wechsel waren die Gastgeber trotz einer Ampelkarte überlegen. Am Ende war der BSV-Sieg nicht unverdient.

FV Fatihspor Spaichingen – FC Frittlingen 2:1 (1:1). - Tore: 0:1 (21. Minute) Dragan Karanov, 1:1 (41.) Metin Karaca, 2:1 (79.) Murat Rüzgar. - Schiedsrichter: Rico Neidinger (Fischingen). - Zuschauer: 70. - Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karte gegen Fatihspor (88.). Die Frittlinger hatten zunächst mehr vom Spiel. In dieser Zeit vergaben sie eine ganze Reihe guter Chancen und hätten höher in Führung gehen müssen. Nach dem 1:1-Ausgleich nahm Fatihspor das Spiel in die Hand. Frittlingen hatte Pech mit einem Lattentreffer. Aus dem Gewühl heraus vor dem Tor fiel der 2:1-Siegtreffer.

TV Wehingen – SpVgg Trossingen II 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 (28. Minute) Claudio Brescia, 1:1 (37.) Presiyan Tsvyatkov. - Schiedsrichter: Ulrich Dom (Rottweil). - Zuschauer: 100. - Besondere Vorkommnisse: rote Karte gegen Wehingen (TW/65.), gelbrote Karte gegen Trossingen (90.+7). Die Gastgeber hatten über weite Strecken mehr vom Spiel und hätten am Ende drei Punkte einfahren müssen. Zahlreiche gute Chancen, vor allem auch im ersten Durchgang, wurden vergeben. Am Ende hatten sich die Trossinger den ersten Zähler, aufgrund der engagierten Spielweise, verdient.

SG Fridingen I/Mühlheim II – SC 04 Tuttlingen II 4:2 (1:1). - Tore: 0:1 (5. Minute) Kebba Drammeh, 1:1 (20.) Marco Brunner, 1:2 (54.) Aleksandar Ivanovic, 2:2 Augustine Dacosta, 3:2 (77./Foulelfmeter) Arthur Drozzinin, 4:2 (88.) Augustine Dacosta. - Schiedsrichter: Marco Russo (Hilzingen-Riedheim). – Zuschauer: 70. Die Donautal-SG hatte in diesem Lokalkampf mehr Spielanteile und gewann verdient. Der Sieg stand aber erst mit dem Treffer zum 4:2 fest. Der Schiri leitete souverän.

FC RW Reichenbach – SV Tuningen 2:7 (0:4). - Tore: 0;1 (5. Minute) Niklas van Beek, 0:2 (11.) Yannick Heinrich, 0:3 (20.), 0:4 (26.) beide Alexander Wipf, 0:5 (50.) Artur Hettinger, 1:5 (63.) Dennis Ruks, 2:5 (78.) Peter Podgorny, 2:6 (81.) Alexander Wipf, 2:7 (88.) Thibaud Natschke. - Schiedsrichter: Georg Kille (Vilsingen). - Zuschauer: 90. Die Gastgeber waren am Sonntag mit dem SV Tuningen überfordert. Der Gast bestimmte das Geschehen und zur Pause war die Partie bereits entschieden. Der Treffer zum 1:5 war ein direkt verwandelter Freistoß.

SV Schörzingen – SV Kolbingen 1:3 (1:0). - Tore: 1:0 (29. Minute) Jonathan Schäfer, 1:1 (47.) Yannick Frühwirt, 1:2 (82.) Lukas Hipp, 1:3 (87.) Valentin Hipp. - Schiedsrichter: Karl Haller (Dotternhausen). - Zuschauer: 80. Schörzingen stellte im ersten Durchgang die bessere Mannschaft, die zur Pause auch verdient vorne lag. Der Ausgleich, gleich nach Wiederanspiel, beflügelte die Gäste, die in der Folgezeit stärker wurden. Am Ende geht der Gästesieg in Ordnung. Nach 40 Minuten musste der Kolbinger Torwart verletzt ausscheiden.