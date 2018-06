FC Frittlingen verdrängt FSV vom zweiten Platz

Der 29. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 hat in der Vizemeisterschaft noch keine Entscheidung gebracht. Die FSV Schwenningen kam in Nendingen über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus, während der FC Frittlingen daheim knapp aber verdient mit 2:1 gegen die SpVgg Trossingen II die drei Punkte am Ort behielt. Der FCF liegt nun einen Punkt vor den Schwenningern. Die Nendinger sind gerettet, ebenso der TV Wehingen, der den SV Renquishausen 4:3 besiegte. Die SG Dürbheim/Mahlstetten verlor in Wurmlingen 1:3 und ist jetzt auf einen Abstiegsplatz abgerutscht, während der SV Seitingen-Oberflacht daheim den FSV Denkingen 4:1 besiegte und jetzt den Relegationsplatz einnimmt. Der Abstand auf den rettenden zwölften Platz beträgt aber sechs Punkte. Diese können nicht mehr erreicht werden, da nur noch ein Spieltag ausgetragen wird.

FC Frittlingen – SpVgg Trossingen II 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 (10. Minute) Marco Hermle, 2:0 (15.) Arenc Palluqi, 2:1 (86.) Simon Steuer. - Schiedsrichter: Ömer Lale (Onstmettingen). - Zuschauer: 150. - Besondere Vorkommnisse: Trossingen vergibt nach 17 Minuten einen Foulelfmeter (übers Tor). Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und hatten im ersten Durchgang klare Vorteile. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie ausgeglichen, Trossingen kam besser ins Spiel. Der Anschlusstreffer der Gäste fiel aber zu spät.

SV Wurmlingen – SG Dürbheim/Mahlstetten 3:1 (2:1). - Tore: 0:1 (3. Minute) Marius Zepf, 1:1 (13.) Ümit Cakici, 2:1 (41.) Markus Saile, 3:1 (61.) Sebastian Zepf. - Schiedsrichter: Marvin Reimann (Bad Saulgau). - Zuschauer: 100. Der Gast versuchte alles, die drohende Niederlage abzuwenden, war aber manchmal recht ungeschickt. Nach der Gästeführung wachte Wurmlingen mit dem 1:1 auf. Mit dem 3:1 nach einer Stunde war die Partie entschieden.

TV Wehingen – SV Renquishausen 4:3 (3:2). - Tore: 0:1 (12. Minute) Florian Beck, 0:2 (13.) Marco Aicher, 1:2 (35.) 2:2 (38.) beide Basiru Leigh, 3:2 (40.) Claudio Brescia, 4:2 (51.) Basiru Leigh, 4:3 (81.) Yannick Weber. - Schiedsrichter: Luca Daniel Simic (Bad Liebenzell). - Zuschauer: 100. - Vorkommnisse: rote Karte gegen Wehingen (8. Minute/Notbremse). Für die Gastgeber war es ein schwerer Nackenschlag, als der Torwart wegen einer Notbremse vom Platz musste und die Gäste zwei Tore vorlegten. Mit zunehmender Spieldauer bekamen die Gastgeber zu Zehnt das Spiel in den Griff, holten nicht nur auf, sondern drehten das Spiel. „Mit einer tollen Mannschaftsleistung haben wir die wichtigen drei Punkte eingefahren“, hieß es aus Wehingen.

SV Deilingen – SC 04 Tuttlingen II 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 (37. Minute) Michael Lier, 1:1 (60.) Augustine Dacosta, 1:2 (84.) Kebba Drammeh. - Schiedsrichter: Andreas Eberle (Poltringen). - Zuschauer: 60. Zuerst hatten die Gastgeber Vorteile und führten zur Pause verdient. Mit zunehmender Spieldauer bekamen die Gäste Oberwasser und nahmen am Ende die Punkte mit.

SV Bubsheim – SV Kolbingen 5:2 (4:1). - Tore: 1:0 (7. Minute) Mark Grimm, 2:0 (22.), 3:0 (37.) beide Leon Moser, 3:1 (41.(Foulelfmeter) Maximilian Amann, 4:1 (44.) Jan Rubner, 4:2 (57.) Ramon Braun, 5:2 (63.) Marvin Moser. - Schiedsrichter: Patrick Brenner (Bad Liebenzell). - Zuschauer: 100. Der Meister hatte im letzten Heimspiel die Partie bereits zur Pause entschieden. Die Gäste aus Kolbingen waren im Angriff ein ernstzunehmender Gegner, lieferten aber in der Defensive zum Teil krasse Fehler ab, die es dem Bubsheimer Angriff leicht machte.

SV Seitingen-Oberflacht – FSV Denkingen 4:1 (2:0). - Tore: 1:0 (25. Minute/Foulelfmeter) Mischa Endres, 2:0 (30.) Christian Rottler, 2:1 (70.) Dimitri Bärwald, 3:1 (79.) Jannis Mink, 4:1 (90.+1) Mischa Endres. - Schiedsrichter: Michael Pahlitzsch (VS-Schwenningen). - Zuschauer: 100. - Vorkommnisse: gelbrote Karte für Denkingen (67.). Die Gastgeber warteten im letzten Saison-Heimspiel mit einer guten Leistung auf und behielten die Punkte am Ende verdient am Ort. Nach dem Anschlusstreffer rissen sich die Seitinger nochmals zusammen und mit dem 3:1 waren die Gastgeber endgültig auf der Siegerstraße.

VfL Nendingen – FSV Schwenningen 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 (85. Minute) Stefan Marijanovic, 1:1 (90.+2) Johannes Hesse. – Schiedsrichter: Lothar Gaiser (Harthausen/Scher). - Zuschauer: 80. Die Gäste vom Schwenninger Moos hatten spielerisch und läuferisch klare Vorteile. Die Gäste-Angreifer taten sich mit der einheimischen Defensive aber schwer. Glück hatte der VfL, dass in der Nachspielzeit der glückliche Ausgleich doch noch gelang.

SV Tuningen – SpVgg Aldingen 5:2 (1:1). - Tore: 1:0 (8. Minute) Mike Gößwein, 1:1 (16.) Marcel Bender, 2:1 (52.) Yannick Heinrich, 2:2 (61.) Marcel Bender, 3:2 (72.) Fabian Gail, 4:2 (80.) Oliver Oberle, 5:2 (89.) Yannick Heinrich. - Schiedsrichter: Uwe Schaffart (Stockach). - Zuschauer: 50. Beide Teams lieferten ein ordentliches Spiel ab. Eine Stunde lang hielt der Absteiger aus Aldingen gut mit. Nach der erneuten Führung zum 3:2 war das Spiel für Tuningen gelaufen.