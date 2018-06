FC Frittlingen und FC Reichenbach wollen nach oben

Am Sonntag ist die Punkterunde in den heimischen Fußballklassen abgeschlossen worden. Die Meister und Relegationsteilnehmer stehen fest. Sichere Relegationsspielorte im Bezirk Schwarzwald sind Herrenzimmern, Mühlheim, Seitingen-Oberflacht und Zepfenhan. Bei Siegen von SV Zimmern und/oder FV 08 Rottweil am Mittwoch würden auch Bösingen und/oder Wellendingen hinzukommen. Ein Überblick.

Verbandsliga Württemberg: Der 1. FC Normannia Gmünd sicherte sich am letzten Spieltag die Meisterschaft und steigt direkt in die Oberliga auf. Als Vizemeister kämpft der TSV Ilshofen um den Aufstieg. Die Ilshofener treffen in zwei Spielen auf den Sieger der Auseinandersetzung Freiburger FC gegen FV Fortuna Heddesheim. Die Freiburger haben am Sonntag das Hinspiel in Heddesheim 3:0 gewonnen und erwarten die Nordbadener am Mittwoch zum Rückspiel im Breisgau.

Da aus der Oberliga kein Verein in die Verbandsliga absteigt, gibt es nur drei Direktabsteiger. Dies sind der VfL Pfullingen, TSG Öhringen und Spfr. Schwäbisch Hall. Der SKV Rutesheim als Viertletzter muss in die Relegation.

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Der VfL Nagold steigt als Meister in die Verbandsliga auf. Der SV Zimmern bestreitet als Vizemeister die Aufstiegsrelegation. Die Zimmerner treffen am Mittwoch um 18 Uhr im Gustav-Siegle-Stadion von Besigheim auf den FV Löchgau. Das zweite Spiel bestreiten zeitgleich in Aulendorf der TSV Berg und der TGSV Waldstetten. Sollten sich die Zimmerner gegen den FV Löchgau durchsetzen, dann treffen sie am Samstag, 16. Juni, um 15.30 Uhr in Bösingen auf den Sieger der Partie Berg gegen Waldstetten.

Die Young Boys Reutlingen (Bezirksliga Alb), SpVgg Freudenstadt, SV Wittendorf (beide Nördlicher Schwarzwald) und der SV Seedorf (Schwarzwald) steigen in die Bezirksliga ab. Der GSV Maichingen muss in die Abstiegsrelegation.

Bezirksliga Schwarzwald: Schon seit Wochen steht der VfL Mühlheim als Meister fest. Der VfL steigt damit zum dritten Mal in die Landesliga auf. Als Vizemeister trifft der FV 08 Rottweil am Mittwoch um 18 Uhr in Rottenburg in der Relegation auf den TSV Dettingen/Erms. Außerdem spielt zeitgleich in Horb in der ersten Relegationsrunde zur Landesliga die SG Herzogsweiler-Durrweiler gegen den VfL Herrenberg. Wenn Rottweil gegen den TSV Dettingen/Erms gewinnt, dann würden der FV 08 am Samstag, 16. Juni, um 15.30 Uhr in der zweiten Runde in Wellendingen auf den Sieger der Partie Herzogsweiler-Durweiler gegen Herrenberg treffen.

Absteiger aus der Bezirksliga sind Fatihspor Spaichingen, die SG Aichhalden/Rötenberg und Kickers Lauterbach. Die SG Böhringen/Dietingen spielt am 24. Juni in Mühlheim gegen den Sieger der Partie FC Frittlingen gegen SG Deißlingen/Lauffen um den letzten Bezirksliga-Platz.

Kreisliga A 1: Meister ist der SV Winzeln, der nach dem Abstieg von 2006 nach zwölf Jahren wieder ins Bezirksoberhaus aufsteigt. Erstmals waren die Winzelner 1987 in die Bezirksliga aufgestiegen. Als Vizemeister spielt die SG Deißlingen/Lauffen die Relegation. Der FC Epfendorf und der SV Harthausen steigen in die Kreisliga B 1 ab, der SV Herrenzimmern kann sich noch über die Relegation (gegen SV Sulgen) retten.

Kreisliga A 2: Der SV Bubsheim schaffte als Meister den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Der FC Frittlingen lieferte sich lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der FSV Schwenningen um den zweiten Platz. Am letzten Spieltag sicherte sich der FCF die Vizemeisterschaft und spielt nun um den Aufstieg in die Bezirksliga. Gegner ist am Sonntag, 17. Juni, um 14 Uhr in Herrenzimmern die SG Deißlingen/Lauffen. Der Sieger dieses Spieles trifft dann eine Woche später auf dem Ettenberg in Mühlheim auf die SG Böhringen/Dietingen.

Die Direktabsteiger aus der Kreisliga A 2, die mit 16 Mannschaften ein Übersoll hatte, sind die SpVgg Aldingen (die alle Rückrundenspiele verloren hat), der SV Deilingen und die SG Dürbheim/Mahlstetten. Der SV Seitingen-Oberflacht spielt die Abstiegsrelegation.

Kreisliga B 1: Als Meister spielt der FC Dunningen in der nächsten Saison wieder in der Kreisliga A 1. Auch Vizemeister SG VfB Bösingen III/SV Beffendorf II steigt auf. Über die Relegation hofft der SV Sulgen als Dritter doch noch aufsteigen zu können. Die Absteiger sind SG Aichhalden/Rötenberg II, SpVgg Bochingen II und SpVgg Oberndorf II, die SG Deißlingen/Lauffen II hofft über die Relegation auf den Klassenerhalt.

Kreisliga B 2: Die SG Fridingen/Mühlheim als Meister und der SV Egesheim als Vizemeister steigen in die Kreisliga A 2 auf. Der FC RW Reichenbach spielt als Dritter gegen den SV Seitingen-Oberflacht um einen Platz in der höheren Klasse.

Die Absteiger sind SC 04 Tuttlingen III (schon während der Runde nach dem dritten Nichtantreten aus der Wertung genommen),, Türkgücü Tuttlingen und SC Wellendingen II. Die SG Irndorf/Bärenthal schaffte am letzten Spieltag durch ein 1:1 bei der zweiten Mannschaft der FSV Schwenningen den direkten Klassenerhalt, während die FSV-Reserve in der Relegation ihren Platz verteidigen will.

Kreisliga C 1: Meister und Aufsteiger ist SV Winzeln II. Vizemeister SV Waldmössingen II spielt gegen Deißlingen/Lauffen II um den Aufstieg.

Kreisliga C 2: Meister und Aufsteiger ist der FC Göllsdorf, Relegationsteilnehmer die zweite Mannschaft des FSV Denkingen.

Kreisliga C 3: Der SV Spaichingen wurde unangefochten mit 19 Siegen und einer Niederlage Meister und spielt in der nächsten Saison in der Kreisliga B 2. Vizemeister FK Spaichingen kann noch über die Relegation aufsteigen.

Der Relegationsfahrplan im Bezirk Schwarzwald

Zur Kreisliga B 2: FK Spaichingen – FSV Denkingen II (Sonntag, 17. Juni, 11 Uhr, in Herrenzimmern).

1. Spiel zur Bezirksliga: FC Frittlingen – SG Deißlingen/Lauffen (Sonntag, 17. Juni, 14 Uhr, in Herrenzimmern).

Zur Kreisliga B 1: SG Deißlingen/Lauffen II – SV Waldmössingen II (Samstag, 23. Juni, 13 Uhr, in Seitingen-Oberflacht).

Zur Kreisliga B 2: FSV Schwenningen II – Sieger FK Spaichingen/FSV Denkingen II (Sonntag, 24. Juni, 12 Uhr, in Zepfenhan).

Zur Kreisliga A 1 SV Herrenzimmern – SV Sulgen (Samstag, 23. Juni, 15.30 Uhr, in Seitingen-Oberflacht).

Zur Kreisliga A 2: SV Seitingen-Oberflacht – FC RW Reichenbach (Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr, in Zepfenhan).

2. Spiel zur Bezirksliga: SG Böhringen/Dietingen – Sieger FC Frittlingen/SG Deißlingen/Lauffen (Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr, in Mühlheim).