FC Frittlingen hofft auf Nendinger Hilfe

Auch am 29. Spieltag wird es in der Fußball-Kreisliga A 2 in einigen Paarungen nochmals hoch hergehen. Offen ist nach wie vor wer Vizemeister und damit Relegationsteilnehmer wird, ebenso ist noch unklar, wer der dritte Absteiger wird und wer in die Relegation um den Klassenerhalt muss. Alle acht Paarungen werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

FC Frittlingen – SpVgg Trossingen II (Vorrunde 3:1). Die Frittlinger müssen auf einen Ausrutscher der FSV Schwenningen warten, und gleichzeitig den Vorrundensieg wiederholen. Die Frittlinger sind die heimstärkste Mannschaft der Kreisliga A 2. Doch Vorsicht: Trossingen besitzt eine positive Auswärtsbilanz.

SV Wurmlingen – SG Dürbheim/Mahlstetten (6:3). Für Wurmlingen ist die Saison zwar gelaufen, aber nicht für den Gast. Nur wenn die SG in Wurmlingen gewinnt, kann sie unter Umständen noch hoffen, vom ungeliebten Relegationsplatz wegzukommen. Beide haben die letzten fünf Spiele verloren.

TV Wehingen – SV Renquishausen (1:3). Die Wehinger wollen mit einem Heimsieg den Klassenerhalt perfekt machen. Zuletzt gab es für die Gastgeber in Tuttlingen ein Unentschieden, für den SV Renquishausen daheim einen Sieg.

SV Deilingen – SC 04 Tuttlingen II (2:2). Ob sich die Gastgeber daheim mit einem Sieg aus der A 2 verabschieden können, ist fraglich. Auswärts ist der Gast kein Sieggarant.

SV Bubsheim – SV Kolbingen (1:1). Der SV Bubsheim hat souverän die Meisterschaft errungen. Im letzten Heimspiel will man nicht noch die dritte Saisonniederlage kassieren. Kolbingen hat acht Auswärtssiege auf seinem Konto.

SV Seitingen-Oberflacht – FSV Denkingen (1:2). Der SVSO hat noch einen kleinen Hoffnungsfunken auf den Klassenerhalt. Vor allem dann, wenn die SG Dürbheim/Mahlstetten verliert und der Gastgeber daheim gegen den FSV Denkingen gewinnt. Die Gäste sind nach Meister SV Bubsheim die zweitstärkste Rückrundenmannschaft.

VfL Nendingen – FSV Schwenningen (0:2). Auch in Nendingen kann man noch nicht sorglos zum letzten Heimspiel antreten. Die Gäste werden sich die Chance auf die Vizemeisterschaft mit einer Niederlage auf dem Häldele nicht vermasseln lassen wollen.

SV Tuningen – SpVgg Aldingen (1:1). Für beide Mannschaften ist die Saison gelaufen. Dennoch will sich der SV Tuningen gegen den Letzten daheim von den Fans mit einem Sieg verabschieden. (ly)