FC Frittlingen hat Vizemeisterschaft noch im Visier

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2, stehen am Sonntag einige hochinteressante Paarungen an, die noch einige Änderungen im Tabellengefüge bringen können. Dem SV Bubsheim ist die Meisterschaft wohl nicht mehr zu nehmen. Aber wer geht als Vizemeister durchs Ziel? Hier hat der FC Frittlingen nach dem Sieg in Bubsheim nochmals Lunte gerochen. Auch in Sachen Abstieg ist noch nichts entschieden. Gerade für diese Frage stehen mehrere spannende Paarungen an, so unter anderem SC 04 Tuttlingen II – SG Dürbheim/Mahlstetten (siehe „Spiel des Tages“).

SV Renquishausen – SpVgg Trossingen II (So., 15 Uhr/3:3). Beide Mannschaften können unbeschwert aufspielen und zeigen, was sie können. Ein Heimsieg wäre keine Überraschung.

SV Tuningen – VfL Nendingen (3:2). Die Tuninger Mannschaft hat zuletzt in Seitingen eine Niederlage einstecken müssen und hat enttäuscht. So ganz sorglos kann Nendingen nicht anreisen. Ein Punkt wäre bereits als Erfolg zu werten.

FC Frittlingen – SV Seitingen-Oberflacht (1:1). In Frittlingen tritt der SVSO, Letzter der Auswärtstabelle, als krasser Außenseiter an. Für die Wiederholung des Hinspiel-Ergebnisses müsste schon eine gute Leistung abgerufen werden.

SpVgg Aldingen – SV Bubsheim (0:0). In dieser Partie stehen sich die heimschwächste und die auswärtsstärkste Mannschaft gegenüber. Mit dem SV Bubsheim kommt der angehende Meister nach Aldingen. Schon zu einer knappen Niederlage muss der Gastgeber eine ansprechende Leistung bringen.

FSV Schwenningen – SV Deilingen (5:2). Die FSV Schwenningen will mit einem Heimsieg gegen das Schlusslicht die Anwartschaft auf die Vizemeisterschaft deutlich unterstreichen.

FSV Denkingen – TV Wehingen (4:4). Momentan reist der TV Wehingen als Außenseiter nach Denkingen. Alles andere als ein Heimsieg des FSV wäre eine Überraschung.

SV Kolbingen – SV Wurmlingen (0:1). Im Duell der beiden Tabellennachbarn scheint der SVK im Augenblick die besseren Karten zu besitzen. Wurmlingen hat seine vergangenen drei Auswärtsspiele bei einem Torverhältnis von 3:17 allesamt verloren.