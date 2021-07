FC Bayern München kommt ohne die großen Stars

Am Samstag, 16 Uhr, treffen der 1. FC Köln und der FC Bayern München in einem Testspiel in der MS Technologie-Arena in Villingen aufeinander. Die neuen Trainer Nagelsmann und Baumgart stehen im Blickpunkt.

Köln gegen Bayern, das klingt nach hochklassigen Fußball. Beim Rekordmeister FC Bayern denken Fußballfreunde an Spieler wie Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller oder Weltfußballer Robert Lewandowski. Die sind aber alle in Villingen nicht mit dabei. Die deutschen Nationalspieler steigen erst Ende des Monats ins Training ein und auch der Pole Lewandowski genießt Sonderurlaub. Kimmich aus Bösingen wollte schon wieder in München auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße mittun, der neue Coach Julian Nagelsmann lehnte aber das Ansinnen des 26-jährigen gebürtigen Rottweilers ab. „Ich habe Joshua klar gemacht, dass auch solche Regenerationsphasen ganz wichtig sind“, so Nagelsmann.

So wird die Bayern-Mannschaft wohl nur mit wenigen bekannten Gesichtern gespickt sein. Verteidiger-Ass Dayot Upamecano, der mit Nagelsmann zusammen von RB Leipzig an die Isar wechselte, wird aber genauso dabei sein wie Torwart Sven Ulreich, der vom Hamburger SV zu den Bayern zurückkehrte und auch Stürmer Eric Maxim Choupo-Mouting ist wieder ins Training eingestiegen. Genauso wie Neuzugang Omar Richards, der Abwehrmann kam vom englischen Zweitligisten FC Reading nach München.

„Der Rasen hier in unser MS Technologie-Arena ist nicht wiederzuerkennen. Die Telekom, die das Spiel ausrichtet, hat hier täglich mehrere Leute über Stunden im Einsatz, nur um den Rasen zu pflegen“, ist der aus dem Urlaub zurückgekehrte Sportvorstand des FC 08 Villingen, Arash Yahyajian, begeistert.

Die Anforderungen auch bezüglich des Sicherheitskonzeptes für die Partie seien hoch. Yahyaijan: „Wir haben allein zehn Sicherheitsbeauftragte im Einsatz, vom FC 08 Villingen gibt es 100 Helfer.“ Das DFB-Pokalspiel von vor zwei Jahren gegen Fortuna Düsseldorf habe bereits wichtige Erfahrungswerte mit solchen Spielen geliefert. Und die Partie Köln gegen Bayern sei auch noch einmal bezüglich des eigenen Pokalspiels am Sonntag, 8. August, 15.30 Uhr, gegen den FC Schalke 04 quasi als Generalprobe für die Abläufe wertvoll. Yahyaijan: „So wie ich gehört habe, wird Köln mit der bestmöglichen Mannschaft gegen Bayern spielen.“

Anders als Nagelsmann bei den Münchnern hat der Kölner Coach Steffen Baumgart, der vom SC Paderborn in die Domstadt wechselte, mit seiner neuen Mannschaft bereits zwei Testspiele absolviert. Er siegte mit dem FC im Lokalderby beim Regionalligisten Fortuna Köln mit 4:0, kam beim Drittligisten MSV Duisburg aber nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Die Kölner bezogen am Freitag ihr Trainingslager am Öschberghof. Die Bayern reisen erst am Samstagvormittag per Flieger über Donaueschingen an. Die Partie dürfen im Stadion 6000 Zuschauer verfolgen. Das sind 60 Prozent der Auslastung der MS-Technologie-Arena. Das Spiel der beiden Bundesligisten war innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Doch wer kein Ticket ergattern konnte, kann die Begegnung live bei Magenta TV erleben. Der FC 08 Villingen als Ausrichter der Partie weist die Fußballfans noch mal darauf hin, dass das Hygienekonzept in der MS Technologie-Arena unbedingt eingehalten werden muss. Der FC 08 Villingen bittet um Verständnis, dass bei dieser Zuschauerzahl der Mund-Nasen-Schutz durchgehend in der MS Technologie-Arena getragen werden muss.