FC Bayern in Villingen – was abseits des Spielfelds geschah

Der FC Bayern München, das ist auf und neben dem Spielfeld Luxus pur. Der deutsche Rekordmeister reiste am Samstag die rund 300 Kilometer zum Testspiel gegen den 1. FC Köln nach Villingen-Schwenningen nicht mit dem Bus, sondern mit dem Flieger an. Vom Flugplatz in Donaueschingen ging es vormittags dann für die 20 Spieler und den Trainerstab, sowie noch einmal so vielen Betreuern, Ordnern und Köchen mit bereits bereitstehenden Bayern-Bussen nach Villingen-Schwenningen.

Im Hotel Holiday Inn am Schwarzwald-Baar-Klinikum hatten die Bayern wenn auch nur für wenige Stunden, Einzelzimmer reserviert, um sich auszuruhen. Außerdem stand das Mittagessen auf dem Programm. „Das war dann eine ganz nette Herausforderung, die Köche von Bayern und unsere haben den Profis leicht Kost wie Hühnchenfleisch serviert“, verriet Hoteldirektor Marco Frank unserer Zeitung.

Vor Abfahrt mit den beiden Bussen zum Stadion, hielt Trainer Julian Nagelsmann mit der Mannschaft im Konferenzraum des Hotels noch die Mannschaftsbesprechung ab. Um 14.20 Uhr nahmen die zwei großen roten Bayern-Busse mit Polizeieskorte die Strecke vom Hotel in den Friedengrund in die MS-Technologie-Arena unter die Räder. Die Bayern hatten selbst im Hotel eigene Ordner dabei die mit Walkie-Talkie die Abfahrt minutiös planten und koordinierten und für andere Hotelgäste und einige Fußballfans die vom Hotelparkplatz das Geschehen verfolgten, zu einem fast filmreifen Spektakel machten.

Wenn andere Sportstars kommen, wie etwa Gegner der Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga – der EHC Red Bull München und die Grizzlys Wolfsburg steigen regelmäßig im Holiday Inn in VS, das 2017 eröffnet wurde und über 167 Zimmer verfügt ab – ist nicht halb soviel Aufhebens. „Auch nicht, wenn sonst irgendwelche Prominente wie ein Max Raabe oder Stefan Mross bei uns sind. Bayern München ist schon was Besonderes“, so Frank. Und so ließ es sich der Hoteldirektor nicht nehmen, Trainer Julian Nagelsmann höflich um ein gemeinsames Erinnerungsfoto zu bitten, wozu dieser auch sofort bereit war.