FC Albstadt schlägt SC Pfullendorf im Finale 5:1

Der FC Albstadt hat das 23. Fußballturnier des SC 04 Tuttlingen um den Aesculap-Cup gewonnen. Die Albstädter besiegten im Finale den SC Pfullendorf 5:1.

Die Albstädter hatten auch 2015 das Turnier in der Mühlauhalle gewonnen. Neben dem Pokal sicherten sich die Albstädter, die die spielerisch beste Mannschaft waren, ein Preisgeld von 3000 Euro. Der unterlegene Finalist SC Pfullendorf erhielt 1500 Euro.

Die SpVgg Trossingen als beste Mannschaft aus dem Kreis Tuttlingen belegte den vierten Platz. Die Musikstädter verloren das kleine Finale gegen die SpVgg F.A.L. 1:2. Der SC 04 Tuttlingen schied mit seinen drei Mannschaften in der Vorrunde aus.

In der Vorrunden-Gruppe A enttäuschte die erste Mannschaft des SC 04 Tuttlingen. Der Gastgeber schied als Gruppenvierter aus. Die Tuttlinger eröffneten das Turnier gegen die FSV Schwenningen. Burhan Pitzner vergab für den SC 04 in den ersten 100 Sekunden zwei Chancen, als er zeimal allein vor dem gegnerischen Torwart diesen nicht überwinden konnte. Besser machte es der Gegner. Arbnor Fejzulahu schloss den ersten FSV-Angriff in der fünften Minute mit dem 1:0 ab. Doguhan Albayrak erhöhte in der siebten Minute auf 2:0. Marius Andris konnte in der achten Minute zwar auf 1:2 verkürzen, doch zu mehr reichte es nicht.

Im zweiten Spiel steigerten sich die Tuttlinger und besiegten nach einer starken Leistung den südbadischen Landesligisten FC Singen 3:0. Gegen den Landesliga-Zweiten FC Bad Dürrheim bezogen die Tuttlinger eine etwas unglückliche 3:4-Niederlage. Im abschließenden Spiel gab es dann einen 3:1-Sieg gegen den SV Wurmlingen. Die sechs Punkte sollten aber nicht für das Weiterkommen reichen. Im letzten Gruppenspiel zog der FC Singen durch einen 3:2-Erfolg gegen die FSV Schwenningen an den Tuttlingern vorbei und sicherte sich noch den dritten Platz. Gruppensieger wurde ohne Niederlage der FC Bad Dürrheim vor der FSV Schwenningen.

In der Gruppe B dominierten die beiden Verbandsligisten FC Albstadt und SC Pfullendorf. Das direkte Duell entschieden die Albstädter mit 4:3 zu ihren Gunsten und standen damit bereits vorzeitg als Gruppensieger fest. Die Pfullendorfer belegten den zweiten Platz. Der Landesligist VfL Mühlheim startete zwar mit einem 4:0-Sieg gegen SC 04 Tuttlingen II und einem 2:2 gegen den SC Pfullendorf in das Turnier, verlor anschließend aber das für das Weiterkommen wichtige Spiel gegen den Zollern-Bezirksligisten FV RW Ebingen 2:3. Somit musste im letzten Spiel gegen den FC Albstadt für das Wahren der Chance auf das Erreichen des Viertelfinales ein Sieg gegen den FC Albstadt her. Doch die Mühlheimer mussten bei der 2:4-Niederlage die Überlegenheit des Verbandsligisten anerkennen und schieden aus.

Die SpVgg Trossingen und die SpVgg F.A.L. waren die stärksten Mannschaften in der Gruppe C. Die Trossinger gewannen das direkte Duell gegen F.A.L. 2:1 und sicherten sich mit vier Siegen und zwölf Punkten den Sieg vor dem südbadischen Landesligisten (neun Punkte). Der SV Zimmern belegte mit vier Punkten den dritten Platz, punktgleich vor dem SV Mühlhausen, der im letzten der 30 Vorrundenspiele mit einem Punktgewinn an den Zimmernern hätte vorbeiziehen können, gegen die SpVgg F.A.L. allerdings 1:4 verlor.

Von den drei Gruppendritten qualifizierte sich somit der FC Singen (7 Punkte) als bester direkt für das Viertelfinale. Der FV RW Ebingen und der SV Zimmern ermittelten in einem Entscheidungsspiel den achten Viertelfinalisten. In diesem Duell setzte sich Ebingen klar mit 6:1-Toren durch.

Christian Balde schießt die SpVgg Trossingen ins Halbfinale

Im Viertelfinale ging es dann wesentlich enger zu. In den ersten beiden Duellen fiel die Entscheidung jeweils im Zehnmeterschießen. Die Partien FC Bad Dürrheim gegen SC Pfullendorf und FSV Schwenningen gegen SpVgg F.A.L. endeten nach der regulären Spielzeit jeweils 1:1. Im Zehnmeterschießen setzten sich dann der SC Pfullendorf und die SpVgg F.A.L. jeweils 2:0 durch.

Die SpVgg Trossingen setzte ihre Siegesserie im Viertelfinale fort. Ein Treffer von Christian Balde bescherte den Musikstädtern den 1:0-Sieg gegen den FV RW Ebingen. Der FC Albstadt schaltete im letzten Viertelfinalspiel den FC Singen 3:1 aus.

Im ersten Halbfinale musste der SC Pfullendorf nach einer scheinbar sicheren 3:0-Führung durch Tore von Mustafa Akgün, Joshua Menger und Jonas Keller am Ende noch bangen. Jannik Karg und Robin Karg brachten die SpVgg F.A.L. auf 3:2 heran. F.A.L. drängte in der Schlussphase noch auf den Ausgleich, doch der SCP rettete den knappen Sieg über die Zeit.

Im zweiten Halbfinale wehrte sich die SpVgg Trossingen gegen den FC Albstadt nach Kräften und hielt in der ersten Hälfte der zehnminütigen Spielzeit ein 0:0. Doch innerhalb von 100 Sekunden schossen Hakan Aktepe und zweimal Pietro Fiorenza den Verbandsligisten 3:0 in Führung, dem Akin Aktepe kurz vor dem Ende noch das 4:0 folgen ließ.

Im Spiel um Platz drei schoss Dimitri Stroh nach schöner Vorarbeit von Felix Raith Trossingen zwar 1:0 in Führung, doch Jannik Karg drehte mit zwei Toren in der fünften beziehungsweise siebten Minute das Ergebnis zum 2:1 für den südbadischen Landesligisten SpVgg F.A.L.

Torhüter bringt Albstadt im Finale in Führung

Das Finale zwischen zwei Verbandsligisten war eine klare Angelegenheit. Nach dem 1:0 in der dritten Minute von Torhüter Marco Sumser, der mit einem platzierten Schuss von der Mittellinie erfolgreich war, dominierte der FC Albstadt. Sebastian Schetter aus spitzem Winkel, Pietro Fiorenza, Marcello Anicito und erneut Fiorenza erhöhten auf 5:0. Die Pfullendorfer fanden nicht ins Spiel und kamen erst drei Sekunden vor dem Ende durch Mustafa Akgün zum Ehrentor und 5:1-Endstand.