FC 08 Villingen will dritten Punktspielsieg in Folge

Der FC 08 Villingen gastiert in der Fußball-Oberliga am Samstag um 15.30 Uhr beim FV Lörrach-Brombach. Die Hausherren sind mit einer 0:2-Heimniederlage gegen Backnang und einer 0:1-Pleite in Ravensburg schwach in die Saison gestartet.

Die Villinger siegten hingegen in Bietigheim-Bissingen mit 3:1 und gewannen mit dem selben Resultat daheim gegen Göppingen. Unter der Woche gewannen die Nullachter im Verbandspokal beim Landesligisten FC Überlingen 5:2. FC-Trainer Marcel Yahyaijan: „Es war ein typisches Pokalspiel. Allerdings hätten wir höher führen können. Überlingen kam aus dem Nichts zu zwei Freistoßtoren. Wir haben dann aber noch nachgelegt, ich bin rundum zufrieden.“

Nedzad Plavic markierte drei Tore, traf im fünften Pflichtspiel in Folge ins Schwarze. Yahyaijan: „Man sieht jetzt seine Fitness, sieht seine besondere Qualität. Nedzad ist ein Spieler, den man besonders behandeln muss.“ Die Ansicht des ein oder andere Nullacht-Fans, der meinte die großen Zeiten des nun 32-jährigen Plavci, den die Villinger im Oktober letzten Jahres von Rielasingen-Arlen beziehungsweise Juventus Zürich zurückholten, seien abgelaufen, wurde wohl widerlegt. Yahyaijan: „Nedzad zeigt sich wieder so wie wir ihn kannten. Mit dieser Absicht haben wir ihn auch zurückgeholt.“

Über Gegner Lörrach-Brombach sagt der Villinger Coach: „Ihr Saisonziel ist der Klassenerhalt. Sie haben ein paar Abgänge und ein paar Zugänge. Sie kommen über das Kollektiv und machen es mit ihrer defensiven Spielweise jedem Gegner schwer.“ Klar ist aber auch, die Nullachter wollen die drei Punkte mitnehmen. Yahyaijan: „Das erwartet von uns jeder, dass wir dort gewinnen. Wir müssen eben bereit sein, auch entsprechend dafür zu arbeiten.“ Kapitän Dragan Ovuka fällt definitiv auch noch für dieses Spiel aufgrund einer Bänderverletzung am Sprunggelenk aus. Timo Wagner befindet sich im Urlaub.