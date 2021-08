FC 08 Villingen hofft im DFB-Pokal gegen FC Schalke 04 auf Pokalsensation

Es ist angerichtet! Der FC 08 Villingen ist für den DFB-Pokalkracher gegen Schalke 04 am Sonntag, 15.30 Uhr, bereit. Der Fußball-Oberligist will den Bundesliga-Absteiger schlagen. Die Villinger gehen top vorbereitet in die bereits ausverkaufte Partie.

„Die Vorfreude auf das Spiel ist groß. Alle Mann fit. Dadurch haben wir im Training einen hohen Konkurrenzkampf und ein hohes Niveau“, sagt Nullacht-Trainer Marcel Yahyaijan, der seine Aufstellung aber noch für sich behält. Man werde versuchen, möglichst lange gegen den drei Klassen höher angesiedelten Traditionsklub aus dem „Pott“ hinten die Null zu halten. Doch wie groß ist die Chance wirklich, dass Villingen Schalke aus dem DFB-Pokal kegelt? Sportvorstand Arash Yahyaijan fasst es am treffendsten zusammen: „Eigentlich haben wir keine Chance, die aber wollen wir nutzen.“

Am Donnerstag trainierte die Mannschaft normal, am Freitag hatte sie frei. Am Samstag trifft sich das Team am späten Nachmittag, um noch einmal einen PCR-Coronatest durchzuführen und dann eine leichte Trainingseinheit zu absolvieren. Anschließend geht es nach Kirchen-Hausen ins Hotel Sternen. Hier will man sich gemeinsam auf den großen Tag einschwören.

Zuschauer können sich spontan beim Pokalspiel impfen lassen, ein Impfbus steht zu der Partie im Friedengrund bereit. Das Stadion öffnet drei Stunden vor Spielbeginn, also um 12.30 Uhr. Der FC 08 Villingen bittet die Zuschauer frühzeitig da zu sein, da es wegen der Corona-Bestimmungen und den Kontrollen an den Eingängen zu Verzögerungen kommen kann. Es werden 1320 Schalke-Fans erwartet, die haben im Gästeblock, der auf 2400 Zuschauer ausgelegt ist, auch genügend Platz.

Am Mittwoch gaben die Königsblauen die Leihe von Mittelfeldspieler Rodrigo Zalazar von Eintracht Frankfurt bekannt. Der 21-jährige Spanier soll Kapitän Danny Latza, der sich im Zweitliga-Auftaktspiel gegen den Hamburger SV (Ergebnis 1:3) schwer am Knie verletzte, ersetzen. „Ich gehe davon aus, dass Zalazar gegen uns aufläuft, wie wichtig er für das Schalke-Spiel werden soll, zeigt, dass er die Rückennummer zehn bekommt“, will Nullacht-Trainer Marcel Yahyaijan den Neuen des Gegners im Auge behalten. In der Defensive gilt die Truppe von Schalke-Coach Dimitrios Grammozis aber immer noch als anfällig. Der erfahrene Torwart Ralf Fährmann, der aufgrund eines positiven Corona-Testes die ersten beiden Spiele verpasste, ist seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining. Nicht nur Marcel Yahyaijan geht davon aus, dass der Routinier am Sonntag zwischen den Pfosten steht.

Die Doppelstädter müssen als erstes auf ihr eigenes Prunkstück, auf ihre Defensive um Abwehrchef Dragan Ovuka, setzen. Die Kreise des 33-jährigen, 1,92 Meter großen Vollblutstürmer Simon Terodde, der beim 3:0-Sieg der Schalker in Kiel zwei Tore erzielte – der ebenfalls nicht ungefährliche Marius Bülter steuerte einen Treffer bei – müssen laut Marcel Yahyaijan unbedingt eingegrenzt werden. Dies soll zwar im Kollektiv geschehen, dennoch fällt Ovuka eine besondere Aufgabe zu, den mehrfachen Toptorjäger der Zweiten Bundesliga in Schach zu halten.

Für die 10 000 Plätze bietende MS Technologie-Arena sind wegen der Pandemie nur 4992 Zuschauer zugelassen. Das Stadion ist ausverkauft. „Unter normalen Umständen wären wohl auch 10 000 Zuschauer zu diesem Spiel gekommen“, so Flöß. Vom nun geringeren Ticketerlös von 114 000 Euro, von dem die Hälfte an die Schalker geht, blieben am Ende laut Arash Yahyaijan nur um die 30 000 Euro in der Nullacht-Vereinskasse. Dazu kommt allerdings noch das Antritts- beziehungsweise Fernsehgeld von 155 000 Euro. Aber auch davon muss Villingen rund ein Viertel abgeben, das Geld wird an die Teilnehmer des südbadischen Verbandspokals umverteilt. Flöß: „Das Geld aus dem Pokal wird in die Mannschaft investiert. Wir haben aber auch noch am Stadion, mit Bauvorhaben wie Geschäftsstelle und Vereinsheim einiges vor.“

Die Nullachter waren bereits im Jahr 2016 auf die Knappen getroffen, waren damals im Schwarzwald-Stadion in Freiburg vor 14 500 Zuschauern 1:4 unterlegen. Jetzt, im elften Anlauf, wollen es die Villinger endlich schaffen, erstmals in die zweite DFB-Pokalrunde einzuziehen.