FC 08 Villingen gewinnt den Verbandspokal

Der FC 08 Villingen hat zum zehnten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Pokal des südbadischen Fußballverbandes gewonnen. Die Nullachter siegten am Sonntag im Finale in Bahlingen gegen den Freiburger FC 5:1.

Die 750 zugelassenen Zuschauer im Kaiserstuhlstadion in Bahlingen sahen, dass der erste Torschuss auch gleich einen Treffer brachte. Erich Sautner hatte in der achten Minute aus 20 Metern abgezogen, FFC-Torwart Niklas Schindler stand nicht richtig und wurde mit dem Schuss ins kurze Eck überrascht. Drei Minuten später besaß Nedzad Plavci schon die nächste Chance für den Favoriten aus Villingen, vergab aber.

Aus dem Nichts kam der Freiburger FC nach einer halben Stunde zum Ausgleich. Marco Anlicker war mit einem Sonntagsschuss aus 18 Metern ins Tordreieck erfolgreich, da gab es für Schlussmann Andrea Hoxha nichts zu halten. In der 27. Minute sah der Freiburger Frederik Polzer wegen wiederholten Foulspiels an Frederick Bruno von Schiedsrichter Felix Ehing aus Engen die gelbrote Karte. Freiburg kam in Unterzahl zu einer Möglichkeit, aber Hoxha war gegen Konstantin Fries auf dem Posten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel das 2:1 für Villingen. Nach Doppelpass mit Sautner jagte Patrick Peters das Leder in die Maschen.

Gerade mal eine Minute war nach der Pause gespielt, da erhöhte der FC 08 auf 3:1. Der Schuss von Anthony Mbem-Som Nyamsi wurde unhaltbar abgefälscht. Die Villinger hielten nun klug den Ball in ihren Reihen. In der 66. Minute dann aber doch noch einmal eine gute Chance für die Breisgauer, Wehrle verfehlte aber den Ball. Freiburg kämpfte verzweifelt, Kevin Bernauer brachte die Kugel aber auch nicht ins Netz.

Besser machten es die Doppelstädter. Der eingewechselte Timo Wagner markierte in der 80. Minute das 4:1. Kaminski, der berufsbedingt kürzer tritt, erzielte in seinem letzten Spiel für Villingen in der Nachspielzeit den Treffer zum 5:1-Endstand.

SBFV-Präsident Thomas Schmidt übergab den Glaspokal an Nullacht-Kapitän Dragan Ovuka. Die Villinger zogen mit dem Verbandspokalsieg in den DFB-Pokal ein. Die erste DFB-Pokalrunde wird vom 6. bis 9. August ausgetragen und spült circa 120 000 Euro Antrittsgeld plus mögliche Zuschauereinnahmen in die Vereinskasse. Die Auslosung erfolgt am Sonntag, 4. Juli. Die Villinger hoffen auf ein attraktives Los, wie vor zwei Jahren, als man Fortuna Düsseldorf erst in der Verlängerung 1:3 unterlag. Falls der Gegner nicht FC Bayern München oder Borussia Dortmund heißt, gegen die man wohl nach Freiburg ausweichen müsste, wollen die Villinger in ihrer MS Technologie-Arena im Friedengrund spielen.

Trainer Marcel Yahyaijan musste am Montag beim DFB in Duisburg sein, um seine A-Lizenz zu erwerben, er gab seiner Mannschaft diese Woche trainingsfrei. Marcel Yahyaijan: „Wir sind sehr gut vorbereitet in das Finale gegangen. Kompliment an alle Betreuer und das ganze Team. Der 5:1-Sieg war verdient. Fast noch wichtiger als die gelbrote Karte gegen Freiburg war für mich, dass wir gleich nach dem Seitenwechsel das 3:1 machen. Dieses Tor war der Knackpunkt, es gab uns das nötige Sicherheitsgefühl.“

Dragan Ovuka, Kapitän des FC 08: „Es ist einfach nur geil, diese Emotionen und Freude. Es ist was ganz besonderes den Pokal zu gewinnen, auch wenn ich das jetzt schon zum dritten Mal geschafft habe. Natürlich hat uns die gelbrote Karte gegen Freiburg in die Karten gespielt. Wir hatten aber von Beginn an die besseren Chancen.“

Sportvorstand Arash Yahyaijan: „Hut ab vor dieser Mannschaftsleistung. Wir haben den Pokal aber nicht erst heute, sondern vor allem am vergangenen Wochenende, als wir zweimal 120 Minuten plus Elfmeterschießen gegangen sind, gewonnen. Die Kameradschaft in der Truppe ist super. Die Wintereinkäufe Frederick Bruno, Anthony Mbem-Som Nyamsi und Erich Sautner haben voll eingeschlagen. Wir freuen uns jetzt riesig auf den DFB-Pokal.“